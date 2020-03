VEJA A NOTA DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE NITERÓI SOBRE O CORONAVÍRUS

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói esclarece que há um caso confirmado de coronavírus no município. O paciente, de 27 anos, é morador da cidade, esteve no exterior, foi atendido em um hospital particular e no momento está em isolamento domiciliar e passa bem. A FMS está acompanhando o caso.

*De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, não há transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro e os casos confirmados são importados do exterior.*

A Prefeitura monitora todos os casos suspeitos do novo coronavírus (vírus SARS-CoV-2) junto à Secretaria de Estado de Saúde e seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Niterói possui um plano de contingência para a Doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19). Desde o aparecimento dos casos na China, o município antecipou-se e criou um grupo de resposta rápida para assuntos relacionados à doença, com objetivo de garantir todos os cuidados e assistência necessária para os casos que possam surgir.

Nos casos suspeitos, a equipe de resposta rápida orienta e acompanha o paciente, faz o monitoramento da família e de todos que tiveram contato, colhe amostras e envia para o laboratório estadual referência para o diagnóstico ou descarte da doença. Caso o diagnóstico seja confirmado, a FMS acompanha o tratamento e o isolamento do paciente e monitora todos que tiveram contato com ele.

Orientação – A Fundação Municipal de Saúde vem adotando uma série de medidas que visam a orientação sobre como evitar o contágio e atender de forma correta e humanizada casos suspeitos do novo coronavírus. Dentre as ações, estão capacitações para os servidores dos hospitais, policlínicas e unidades básicas de Saúde e ainda o alinhamento de fluxo de atenção a casos suspeitos.

Além do suporte médico, a Fundação está emitindo orientações por meio de salas de espera nas unidades de Saúde e redes sociais. Será distribuída uma cartilha para todas as unidades da Saúde, Educação e demais prédios públicos do Município com orientações sobre como agir em casos suspeitos.

A recomendação da FMS não só para o novo coronavírus, mas para toda e qualquer infecção respiratória, é de que as pessoas lavem as mãos com água e sabão frequentemente ou usem álcool gel, evitem aglomerações, cubram a boca com o braço ao tossir ou espirrar e evitem tocar os olhos nariz e boca com as mãos.

A população pode procurar a unidade de mais próxima de sua residência para atendimento.