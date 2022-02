Fundação de Arte de Niterói faz 55 anos reconhecida mundialmente

Em entrevista exclusiva para A TRIBUNA o presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Marcos Sabino, falou sobre o orgulho que sente em participar da gestão cultural da cidade, graças ao convite do prefeito Axel Grael para que ele assumisse a presidência da FAN. “Um convite que muito me honrou”, comentou.

Visionário, conhecido no meio musical por seu talento, ideias, generosidade, Sabino é uma espécie de Midas. O que toca vira ouro. “Acordo todos os dias certo de que terei que matar um leão. À noite, com a missão cumprida, já vou dormir pensando no leão do dia seguinte. É isso que me move”. Desafios, projetos futuros e a celebração dos 55 anos da instituição que vai ganhar um selo comemorativo foram alguns dos temas abordados na entrevista.

“Eu me orgulho de ter sido convidado pelo prefeito Axel Grael para assumir pela segunda vez a presidência da FAN que está completando neste 2022, 55 anos. É a primeira fundação cultural criada no Brasil. Temos esperança de que essa pandemia vai acalmar para podermos definitivamente ir para as ruas, para as praças teatros, museus e por toda cidade, fomentar a arte e a cultura unindo toda sociedade e ajudando a cadeia criativa e produtiva da cultura”, contou Sabino.

Marcos Sabino, Presidente da Fundação de Arte de Niterói

Muitos nomes importantes já passaram pela FAN, desde o saudoso Cláudio Valério Teixeira, Luiz Antonio Mello (editor deste jornal), André Diniz e outras pessoas. “Para comemorar essa história estamos criando o selo FAN55 e vamos homenagear todos os personagens que fazem parte dessa história tão importante da nossa cultura”, contou. A celebração será em julho no Teatro Municipal de Niterói.

A FAN é responsável pela condução de vários projetos culturais e é a gestora de todas as unidades culturais: Teatro Municipal João Caetano, Museu de Arte Contemporânea, o Teatro Popular Oscar Niemeyer, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Igreja de São Lourenço dos Índios, Sala José Cândido de Carvalho (na sede da Fundação), Companhia de Ballet da Cidade de Niterói, Sala Nelson Pereira dos Santos, Biblioteca Parque de Niterói, Museu Janete Costa e o Solar do Jambeiro, que abriga ainda a Coordenação de Documentação e Pesquisa. “A FAN que tem a responsabilidade de manter tudo funcionando bem e realizando as manutenções prediais e estruturais além de fazer toda gestão de pessoal e do orçamento é destinado para essas ações”, contou Sabino.

Além disso mantém os Selos como a Niterói Discos, Niterói Livros e Niterói Filmes ativos mapeando a arte que está em constante ebulição e renovação. Também cuida de todo acervo histórico da cidade por meio da Divisão de Documentação e Pesquisa (DDP). “Super importantes esses selos que fazem parte da cidade e são essenciais e precisam continuar existindo. Eles rastreiam, mapeiam a Niterói”, contou.

Os clubes também foram lembrados por Sabino, como o Regatas e o Central, por exemplo. “Era muito animado. O Rock nos anos 80 deu uma importante carimbada em Niterói, nacional e internacionalmente conhecida também como a cidade do rock por causa da Rádio Fluminense FM ou Maldita. Ele lembra que “o ex-guitarrista do Genesis, Steve Hackett, quando esteve aqui há uns três anos para fantásticas apresentações no Teatro Municipal, perguntou logo da rádio. Annie Haslam, super cantora do Renaissance, também quis saber da Fluminense FM. Niterói hoje é do mundo. Afinal, o MAC é do mundo, nosso Municipal é do mundo, Niterói é do mundo, única cidade brasileira na Conferência do Clima em Glasgow”.

Os planos futuros incluem o jardim do Solar do Jambeiro, em São Domingos, que vai passar por uma grande reforma “Será um espaço para a contemplação como é o Strawberry Fields” no Central Park, onde as pessoas sentam, avistam pássaros, observam as árvores, relaxam, respiram”, explica Marcos Sabino.

Os projetos não param por aí. No próximo mês o projeto Arte na Rua e nas Praças vai ser ampliado para chegar a outras regiões da cidade em um trabalho em conjunto com as secretarias regionais. “As vezes as pessoas veem o orçamento da pasta e acham que é somente para projeto cultural. Mas não é. Isso é complexo. Há um tempo de maturação para entender como a coisa funciona. Mas estou em um momento da minha vida que preciso ajudar minha cidade, ajudar os artistas e deixar um legado para eles”.

HISTÓRIA

A FAN foi fundada em 1967 como INDC (Instituto Niteroiense de Desenvolvimento Cultural), quando o poeta niteroiense Lyad Sebastião Guimarães de Almeida montou o Instituto Niteroiense de Desenvolvimento Cultural (INDC), depois vieram FAC a FUNIARTE e em 1997 a Fundação de Arte de Niterói (FAN). “Muitos nomes importantes da cultura brasileira e niteroiense fazem parte dessa história.

Foi exatamente nessa época que realizamos o ‘Niterói Vai Sumir e Assumir’ um movimento que nasceu espontaneamente e que juntou na cidade muitos artistas que começavam suas carreiras como Oswaldo Montenegro, Marina, Ângela Ro Ro, Eduardo Dussek que se juntaram com os artistas da cidade que também estavam iniciando na vida artística como eu, Byafra, Dalto e grupos como o Varanda, Bota Suja de Estrada, Spin e tantos outros”, lembrou.

BOX

Entre as novidades, Sabino enumerou os principais trabalhos da FAN:

– 2022 é o ano que a Cia de Balé faz 30 anos

– A Niterói Livros está trabalhando no Livro do Teatro Municipal e no aplicativo que disponibilizará todos os livros do selo em ebook

– A Sala dos Selos está inaugurada na biblioteca com todo acervo da Niterói Discos e Livros disponível para consultas

– Junto com a Secretaria de Saúde a pasta vai levar artistas de teatro e música para apresentações nos hospitais no formato do Doutores da Alegria

– Obras no Teatro Popular, no Solar do Jambeiro e outras manutenções

– Volta do Arte na Rua vai abranger todas regiões

– Sarau das Águas Escondidas vai ter novas edições