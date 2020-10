Funcionários são novamente assaltados dentro de hospital em Niterói

Funcionários do Hospital Municipal Carlos Tortelly, conhecido como CPN, no centro de Niterói, foram assaltados na manhã desta segunda-feira (12). Nem o feriado poupou a ação dos criminosos, que roubaram pertences dos trabalhadores no Centro de Material Esterilizado (CME). Guardas Municipais entraram na unidade de saúde para tentar bloquear a ação dos assaltantes, porém sem êxito.

Em nota ao jornal A TRIBUNA, a Diretoria do hospital informou que ocorreu apenas o furto de um aparelho celular de uma das funcionárias da unidade e que as medidas legais teriam sido adotadas. Foi feito o registro da ocorrência 76ª DP (Centro) e a equipe prometeu colaborar com as investigações. Ninguém ficou ferido. O Carlos Tortelly possui dois guardas municipais de plantão por turno.

Uma equipe da Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal fez uma vistoria no local, mas nada encontrou. A delegacia do Centro continuará as investigações.

Em julho deste ano, foram registrados assaltos na entrada do hospital, no estacionamento e nas ruas próximas. “Eu estava procurando uma vaga para estacionar por volta das 7h e, assim que consegui, fui abordada por um homem de capuz e armado. Ele levou o meu celular e fugiu de moto com outro homem”, contou a técnica de enfermagem Daniele Peixoto, de 26 anos. A vítima substituía uma colega no Centro de Tratamento Intensivo às vitimas da Covid-19 no Carlos Tortelly.

“Todo dia tem alguém por aqui sendo assaltado. Sei de pelo menos duas pessoas. Onde eles mais gostam de atacar é na escadaria aqui perto”, afirmou o auxiliar de enfermagem Renan Santos, de 28 anos.

De acordo com o comandante Sylvio Guerra, do 12° BPM (Niterói), a pandemia trouxe como consequência o aumento do número de moradores de rua e da ocorrência de crimes na região.

“Nós recebemos as reclamações e estamos atuando. Aumentamos e melhoramos o policiamento ao redor do hospital. Nós prendemos um dos elementos, porém ele já foi solto”, afirmou. “Desde o início da pandemia tem aumentado o número dos moradores de rua e alguns deles chegam a cometer crimes. A polícia não está podendo subir morro. Esses números tendem a aumentar. Nós tínhamos reduzido o número de roubos antes dessa medida. O bandido sabe que pode subir o morro e nós não. Nós continuaremos a fazer os nossos patrulhamentos durante as madrugadas”, declarou.