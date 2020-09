Funcionários do Hospital Estadual Alberto Torres ainda sofrem com salários atrasados

Funcionários do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, São Gonçalo, seguem padecendo, até a manhã de hoje, com salários atrasados desde o mês de julho. O plantão do último fim de semana foi marcado, de acordo com os funcionários, sem a presença de vários funcionários que faltaram ao serviço. Ainda, segundo informações, na manhã de hoje só havia um maqueiro trabalhando e o Setor de Emergência só estava atendendo aos casos mais graves.

Servidores da unidade informaram que pelo menos 15 anestesistas pediram demissão por não estarem mais suportando a situação e os médicos afirmam que estão preocupados com a ausência de profissionais e de ensumos nos plantões. Ainda, com relação ao fim de semana, os relatos deram conta que que só havia um enfermeiro para atender 37 pacientes que estão internados na unidade, além da falta de técnicos. Com salários de julho e agosto atrasados, pacientes que estão internados na unidade não escondem a preocupação com caos da gestão do hospital. Pacientes que chegam a procura de atendimento no hospital, afirmam que estão sendo encaminhados para outras unidades, e que só os quadros graves ou gravíssimos estão sendo avaliados.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) afirmou que repassou para a OS, no início de agosto o valor do serviço referente a julho, e que na última sexta-feira (18) repassou R$ 18 milhões para pagamento de pessoal e mais R$ 2 milhões para custeio, acrescentando que a OS se comprometeu a fazer os pagamentos dos salários.

Nota da Secretaria Estadual de Saúde (SES) – “A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que o repasse ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) referente ao mês de julho foi feito em 04/08. Já o repasse de agosto aconteceu na última sexta-feira (18/09), da ordem de R$ 18 milhões de pessoal, além de outros R$ 2 milhões de custeio, valores que foram depositados na conta da organização social Lagos Rio. O pagamento da folha salarial dos funcionários é de responsabilidade da organização social. A pasta entrou em contato com representante da OS, que comunicou que o pagamento dos funcionários foi realizado hoje”.