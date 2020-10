Funcionários do Hospital Azevedo Lima estão sem férias desde 2016

Raquel Morais

“Só temos o direito de trabalhar. Na hora de tirar férias não podemos”. Esse foi o depoimento de uma técnica de enfermagem que trabalha no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, na Zona Norte de Niterói, e está desde 2017 sem tirar férias. Dezenas de funcionários terceirizados da unidade estão sem poder usufruir do direito constitucional e isso está acometendo técnicos de enfermagem, enfermeiros, e técnicos administrativos.

A situação é motivo de reclamação e indagação há muito tempo e a solução parece estar longe de ser tomada.

“Algumas pessoas estão com três férias atrasadas e indo para a quarta férias sem previsão de acerto, que é direito do funcionário. Têm pessoas que estão adoecendo de tanto trabalho. Agora estamos com medo da organização que administra o hospital sair e a gente não receber nossos direitos. Não aguentamos mais esse descaso na saúde e precisamos de que as autoridades ajudem o povo da saúde”, frisou uma técnica que não quis se identificar.

Outra colega de trabalho, que também teme represálias e não divulgou sua identidade, comentou que no momento da pandemia do coronavírus essa situação é ainda mais grave.

“É um desgaste mental terrível ter que conviver nesta situação. Em pleno pandemia, a classe correndo risco de se contaminação, como já aconteceu e sem o mínimo de reconhecimento. É triste. Estou há quatro anos querendo entrar de férias e não consigo. Isso é muito grave e não sabemos se teremos esse direito respeitado dos anos anteriores”, resumiu.

A SES divulgou que a direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) informou que não procede a informação de que funcionários da unidade estão impedidos de tirar férias desde 2016. O Heal reforça que os colaboradores terceirizados devem agendar suas férias junto à empresa que prestam serviço, como prevê a legislação vigente.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde em Niterói (Sesnit), que representa a categoria, também foi procurado pela mas não se posicionou.

ALBERTO TORRES – Os funcionários do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê em São Gonçalo, ainda estão com os pagamentos de agosto e setembro atrasados. A troca da administração, que agora é feita pela Organização Social Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde (Ideas), piorou o problema dos trabalhadores. Cerca de mil funcionários entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, trabalhadores administrativos e seguranças continuam sem os pagamentos. A SES não se manifestou sobre o assunto até o fechamento dessa edição, assim como a gestora atual, Ideas.