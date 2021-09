Funcionários de parque do Campo de São Bento prestam depoimento sobre acidente

Ainda estão sendo investigadas as causas que levaram ao acidente no brinquedo “carrossel dos elefantes” no Campo de São Bento, em 19 de agosto deste ano. O parque de diversões permanece interditado pela Defesa Civil Municipal, enquanto as circunstâncias são apuradas. A 77ª DP (Icaraí) também abriu inquérito sobre o caso.

Uma das responsáveis pela atração confirmou, ontem, que todos os funcionários do parque intimados a prestar depoimento já compareceram á sede da distrital. Ela relatou que os trabalhadores contaram aos policiais a dinâmica do incidente e explicaram quais são as especificações técnicas do brinquedo.

A responsável ainda explica que o parque também pediu que um engenheiro fizesse a avaliação das estruturas dos brinquedos. Os documentos deverão ser juntados aos laudos da Polícia Civil e Defesa Civil. Ao afirmar que, em décadas de atividade jamais houve algo do tipo, a administradora afirma esperar que, ainda nesta semana, tudo seja esclarecido e as atividades retomadas.

“Espero que até o meio da semana tudo já esteja resolvido e a gente tenha uma resposta. Todos os esclarecimentos que nos pedem, a gente dá”, disse a responsável, que tem 80 anos de idade. A mulher de 62 anos, envolvida no acidente, chegou a ser internada, mas recebeu alta médica no dia seguinte. Uma criança também estava no local, mas não se feriu.

A 77ª DP afirma que o caso ainda está na fase de oitivas e que a equipe de investigação aguarda o resultado da perícia feita no brinquedo. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informou que “as documentações acerca da manutenção do equipamento foram entregues na última sexta-feira (24) e estão sendo analisadas. Durante vistoria, foram observadas “anomalias na estrutura metálica do brinquedo” onde ocorreu um incidente no último dia 19. Por medida de segurança, a Defesa Civil reforçou o isolamento da área e manteve interrompido o funcionamento do parque.”

Recordando

Um grave acidente ocorreu num dos brinquedos do parque de diversões situado no Campo de São Bento, em Icaraí, zona Sul de Niterói, na tarde de 19 de agosto. De acordo com relato de populares, uma cabine do “carrossel dos elefantes” teria se desprendido do eixo principal do brinquedo e colidido com a grade de segurança do equipamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima adulta, Jovelina da Silva, de 62 anos, foi socorrida e precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Zona Norte da cidade, recebendo alta no dia seguinte. A criança não precisou ser encaminhada ao hospital. Nas redes sociais, pessoas que trabalham ou residem há anos no Campo de São Bento saíram em defesa do parque alegando jamais terem presenciado ou serem informadas sobre qualquer acidente ocorrido nos brinquedos.