Funcionários da UFF deverão retornar ao trabalho presencial a partir de 6 de junho

Os servidores e empregados público da Universidade Federal Fluminense (UFF) deverão retornar ao trabalho em modo presencial a partir do dia 06 de junho. A decisão atende as diretrizes do Ministério da Economia, em especial a IN SGP/SEDGG/ME nº 36 de 05/05/2022.

A regulamentação se deu por meio da Instrução Normativa PROGEPE/UFF n° 21, de 25/05/2002, publicado no Boletim de Serviço da universidade. O documento informa que o registro do comparecimento ao trabalho presencial deve ser feito no sistema Velti, e poderá ser realizado até o dia 30 de junho de 2022, pelo código 402 – Trabalho Presencial.

A regulamentação alerta que, se servidores e empregados públicos que apresentarem sintomas de Covid-19, não deverão comparecer à universidade de forma presencial. Neste caso o documento orienta que os profissionais avisem à chefia e busquem atendimento médico para realização de teste e confirmação do diagnóstico.

Caso seja confirmada a infecção por Covid-19, será necessário enviar o atestado de saúde em até cinco dias do início do afastamento, através do aplicativo SouGov.

Nos locais onde o Programa de Gestão foi aprovado e já esteja em vigor, o estabelecimento da modalidade de trabalho dos servidores técnico-administrativos que já foram contemplados se dará de acordo com o disposto na IN UFF n° 28, de 12/05/2022.

O documento também revoga as Instruções Normativas Progepenº 016, de 18/01/2022, e nº 019, de 08/03/2022, e a Instrução de Serviço Progepe nº 008, de 30/04/2020.