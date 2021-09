Funcionária de escola é agredida pelo ex-marido em Maricá

Recente pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontou que casos de violência contra a mulher aumentaram 20% no país, durante a pandemia da Covid-19. Em um cenário como este, nem mesmo estar no local de trabalho é garantia total de segurança. Foi o que aconteceu, nessa quarta-feira (29), em uma escola de Maricá, no Rio de Janeiro.

Uma funcionária da Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, localizada no distrito de Inoã, foi agredida pelo ex-marido, dentro da instituição de ensino, durante a tarde daquele dia. Guardas Municipais da cidade foram acionados e mobilizaram uma equipe ao local, a fim de conter o agressor.

No entanto, logo que percebeu a chegada dos agentes, o homem conseguiu fugir. A vítima foi amparada pela equipe de segurança. Até o momento, não há informações sobre que razões teriam motivado o ataque. A identidade da mulher foi preservada por motivos de segurança. Ainda não se sabe como o acusado conseguiu invadir a instituição de ensino.

De acordo com informações iniciais, o homem não trabalha no local. O paradeiro dele ainda é desconhecido. A reportagem de A TRIBUNA questionou à Prefeitura de Maricá se houve falha em procedimentos de segurança para que o agressor conseguisse invadir a escola. Até o fechamento deste texto, não havia sido enviada resposta. A vítima não quis prestar queixa na delegacia.