FUNASG volta a realizar atendimento presencial

Atenta à reabertura das atividades não essenciais no município, a Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (FUNASG) retornará o seu atendimento presencial aos servidores a partir de 1º de julho. A retomada das atividades da Fundação será de forma gradativa e segura para preservar seus colaboradores e usuários de novos contágios.



Os pacientes que serão atendidos por meio presencial, terão disponíveis cinco vagas diárias, além de precisarem tomar alguns cuidados sanitários. Medidas como distanciamento de um metro e meio entre as pessoas, o uso de máscaras e do álcool em gel 70% deverão ser regras para a segurança de todos. Os pacientes também deverão respeitar o dia e horário marcado das consultas para evitarem aglomerações no local.

Os atendimentos presenciais aos grupos de risco, que incluem idosos e portadores de comorbidades, continuam suspensos. Preocupados com a saúde deste grupo vulnerável, a Fundação informou que manterá as consultas de teleatendimento que já vinham sendo realizadas desde o dia 04 de maio.

O projeto de atendimento prestado pela equipe multidisciplinar, através do aplicativo WhatsApp, também não sofreu alterações e continua realizando as suas funções normalmente.

As consultas presenciais deverão ser agendadas previamente e exclusivamente pelo telefone (21) 3513-7383 entre 8h e 12h. O horário de funcionamento da FUNASG durante este período será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Vale lembrar que a Fundação poderá recuar da decisão ou mesmo suspender os atendimentos presenciais, se considerar necessário.