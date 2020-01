Funasg publica edital de concurso público

A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) publicou em Diário Oficial o edital de concurso público destinado ao preenchimento do quadro de pessoal efetivo. Ao todo, são 12 vagas disponibilizadas, além de formação de cadastro de reserva para nível superior, médio e médio técnico.

As inscrições estão abertas até às 16h do dia 13 de fevereiro, e devem ser feitas pelo site www.institutoconsulplan.org.br. A carga horária varia entre 12 e 40 horas semanais e os salários base vão de R$1.083,27 a R$1.863,70. O servidor ainda tem direito a gratificações que aumentam a remuneração, como adicional de insalubridade, auxílio transporte e adicional de tempo de serviço. Além destes benefícios, ainda podem ser percebidos o adicional de qualificação profissional e o enquadramento de nível.

As 12 vagas disponibilizadas são para os seguintes cargos: cardiologista (3), gastroenterologista (1), geriatra (1), ginecologista (2), mastologista (1), ortopedista (1), otorrinolaringologista (1), pneumologista (1) e proctologista (1). Já para o cadastro de reserva, além dos cargos citados anteriormente, serão ofertadas as seguintes vagas: assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, clínico geral, dermatologista, endocrinologista, neurologista, pediatra, urologista, nutricionista, psicólogo, advogado, contador, massoterapeuta (médio técnico), técnico de enfermagem (médio técnico), agente de apoio técnico (médio) e auxiliar de serviços médicos (médio).

O conteúdo programático ficará dividido da seguinte forma: a) cargos de nível superior – área da saúde: língua portuguesa, conhecimentos gerais, noções de saúde pública e conhecimentos do cargo; b) cargos de nível superior – demais áreas (advogado e contador): língua portuguesa, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos do cargo; c) cargos de nível médio técnico: língua portuguesa, conhecimentos gerais, noções de saúde pública e conhecimentos do cargo; d) cargos de nível médio: língua portuguesa, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos do cargo.

O concurso será regido pelo Instituto Consulplan, composto pelas seguintes etapas: prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para o cargo de advogado. As provas serão realizadas nos dias 15 e 22 de março, em dois turnos, nos municípios de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro.

A inscrição tem o valor de R$ 60,85 para os cargos de nível superior, e R$ 47,08 para os de nível médio e técnico. A lista das inscrições será disponibilizada no site da Consulplan no dia 3 de março. Os candidatos aprovados serão convocados observada estritamente a ordem de classificação nos cargos, de acordo com a necessidade e conveniência da Funasg.