Funarj: atenção especial com espaços culturais de Niterói

Em entrevista, presidente da Fundação garante que Museu Antônio Parreiras reabre este ano

O Museu Antônio Parreiras (MAP), que fica no Ingá, Zona Sul de Niterói, completará 81 anos no próximo dia 21 de janeiro. O ano de 2023 certamente ficará marcado pelo renascimento do octogenário aparelho cultural, que passa por obras de restauração para ser reaberto ao público até dezembro. A primeira fase das obras tem previsão de término para junho.

O presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), José Roberto Gifford, recebeu a reportagem de A TRIBUNA no próprio MAP e revelou quais são os planos. Além disso, ele traçou um panorama sobre todo o cenário cultural no Estado do Rio de Janeiro. Sobre o Museu Antônio Parreiras, Gifford contou que a fase atual da restauração deverá ficar pronta até o meio do ano.

“A gente está restaurando a casa principal. No mês que vem acredito que a gente comece com as licitações para a parte do jardim e dos demais equipamentos. O projeto deverá estar concluído em junho e a gente deve poder abrir ao público no final do ano porque tem todo um projeto ainda a ser feito para restabelecer a visitação ao museu. A gente não para, vamos acabar 100% da obra”, disse.

Jardim Histórico será revitalizado na segunda fase das obras. Foto: Vitor D`Ávilla

A obra, que estava parada desde 2015, foi reiniciada em julho de 2022, ao custo de aproximadamente R$ 2,4 milhões. Além da restauração do prédio principal, foi construído um anexo para os banheiros e está sendo implantado um novo sistema de climatização. De acordo com Douglas Fasolato, coordenador de museus da Funarj, a segunda fase irá contemplar o ateliê e o Jardim Histórico.

“O museu foi dividido em etapas para ter uma viabilidade mais rápida de conclusão. Os projetos não são fáceis. Há o estudo preliminar, projeto básico e depois o projeto executivo. E tem que ter aprovação, porque este é um patrimônio protegido pelo Iphan (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional), um bem tombado. Tanto os prédios quanto o Jardim Histórico”.

Fasolato revelou que haverá uma exposição fixa das obras de Antônio Parreiras e de outros artistas, mas que fazem parte de sua coleção. A proposta, segundo o coordenador, é fazer a construção de uma narrativa em torno da arte. Ele lembra que MAP é um museu que fica em Niterói, mas que é de importância nacional.

“É importante entender as possibilidades que o museu tem de apresentar. O Estado adquiriu o prédio e o acervo da família após a morte do Parreiras. Aqui está reunido o acervo dele, as obras do artista e também de seus contemporâneos. Está sendo preparada a exposição de abertura, que será de longa duração, e uma exposição temporária, que vai permitir a alternância ao tratar da trajetória desse artista”, revelou.

Acervo

Se o museu está em obras, como fica o acervo? A curiosidade de muitos aficionados pela cultura é sanada por Fátima Gonçalves, diretora do MAP. Ela e uma equipe de museólogas continuam trabalhando diariamente para a preservação das obras, que estão guardadas na reserva técnica do museu. Além da preservação, Fátima coordena o trabalho de cessão das obras a outros museus.

Pisos, portas e esquadrias passam por processo de restauração. Foto: Vitor D`Ávilla

“A equipe continua trabalhando diariamente porque o acervo permanece na reserva técnica do museu. A gente faz esse trabalho de monitoramento, controle de temperatura e umidade, preparando todo o acervo para a reabertura. Também fazemos o preparo a outras instituições, que solicitam os quadros emprestados, seleção de imagens para pesquisadores. Nosso trabalho é ininterrupto. Depois de muito tempo fechado, será muito bom vê-lo novamente funcionando”, frisou.

O presidente da Funarj destacou que, mesmo com o MAP fechado, o acervo nunca ficou distante da população fluminense, que, segundo Roberto Gifford , é a verdadeira proprietária das obras de arte. Ele recordou de exposições realizadas recentemente no museu de Arte Contemporânea (MAC) e no Museu do Ingá com as obras de Antônio Parreiras.

“O acervo fica aqui, mas nunca deixou de circular. Fizemos uma exposição específica do Antônio Parreiras no MAC, quando reabrimos o Museu do Ingá também estavam presentes as obras de Antônio Parreiras. Há cessões para outros lugares. Elas continuam podendo ser apreciadas pela população fluminense que é a legítima proprietária do acervo. A Funarj só toma conta, e tem que tomar conta muito bem”, explicou.

O presidente da Funarj descartou que a obra possa provocar quaisquer danos no acervo. No entanto, em caso de algum problema na reserva técnica do MAP, possibilidade considerada remota pela equipe do museu, as obras poderão ser encaminhadas à reserva técnica do Museu do Ingá, numa espécie de “plano de contingência”.

Foto: Vitor D`Ávilla

“O acervo fica numa reserva técnica totalmente preservada. Não existe a possibilidade de essa obra interferir no acerco que está aqui. Elas estão guardadas na reserva como sempre tiveram. Se houver alguma interferência na reserva, elas não vão estar lá. Temos a reserva do Museu do Ingá ou vão estar aqui sendo expostas. Todo o acervo que a Funarj toma conta a gente tem esse cuidado. A reserva técnica do Museu do Ingá é de primeiro mundo.”

Douglas Fasolato explicou como funciona o processo de conservação dos acervos que estão sob os cuidados da Funarj. De acordo com o coordenador, a fundação possui uma equipe técnica e, se necessário, faz a contratação de profissionais externos. Ele recordou que, no ano passado, foi realizada a restauração dos murais de Di Cavalcanti, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro.

“Nós temos um laboratório de conservação com equipe técnica. Quando é necessário, se contrata externo para fazer restauro. A Funarj acabou de entregar a mais importante obra de restauro da última década, que foram os murais do Di Cavalcanti, em dezembro. Os dois primeiros murais modernistas. O laboratório dá suporte às ações, ao acompanhamento, medição de umidade, temperatura.”

Desafios

A restauração do Museu Antônio Parreiras, por si só, não é algo fácil, por ser uma construção antiga. A paralisação dos trabalhos entre 2015 e 2022 dificultou ainda mais. A arquiteta Marisa Assunção explicou que a drenagem de águas pluviais, que são as águas das chuvas, representa o maior desafio para a equipe de restauração.

Foto: Vitor D`Ávilla

“Como a obra ficou paralisada, há um problema no terreno de drenagem de águas pluviais. A casa tem uma determinada necessidade hoje com a criação das áreas técnicas no subsolo, que foram melhoradas. Esse estancamento da água da chuva será feito no projeto arquitetônico que a gente tem. A maior dificuldade hoje é fazer o casamento das instalações existentes com as necessidades da casa.”

Museu do Ingá e Casa de Oliveira Vianna

Ainda no começo deste ano, a Funarj irá reabrir a Casa de Oliveira Vianna, que fica no Fonseca, Zona Norte de Niterói. José Roberto Gifford contou que falta pouco para finaliza o projeto de reabertura ao público. Segundo o presidente da Funarj, o local irá funcionar como um centro de pesquisa.

“A gente entrega agora, falta pouco. Ali é um lugar de pesquisa e é para isso que ela vai ser aberta.”

Douglas Fasolato defende que Oliveira Vianna tenha um maior reconhecimento no cenário cultural, principalmente por se tratar de um imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). O coordenador de museus destaca que a casa dele é uma das poucas residências de imortais ainda de pé em todo o Brasil.

“É uma casa-museu de um imortal da Academia Brasileira de Letras. Há uma forma de tratamento dos equipamentos de Niterói que precisa ser valorizada. É uma casa de um imortal que chegou ao posto máximo da hierarquia cultural. A gente percebia um tratamento inferior. É uma das poucas casas de imortais que se preservou no país. Não tem a ‘casa do Machado de Assis’. Esse bem merece o reconhecimento de seu valor real”, disse o coordenador.

Na sequência, Fasolato enumerou algumas atrações que a Casa de Oliveira Vianna oferecerá ao público. Para o coordenador, o grande chamariz será a biblioteca, onde o imortal dedicou anos de sua vida às pesquisas que desenvolveu.

“Ela vai oferecer o acesso para o público compreender como viveu aquele homem. Sem contar a biblioteca. As informações, as anotações. A casa está sendo preparada para receber o público, que vai ver a biblioteca, onde ele dedicava tempo para suas pesquisas. Criar esse vínculo com as instituições às quais ele pertenceu.”

Em relação ao Museu do Ingá, Gifford contou que a Funarj irá desenvolver um projeto musical, a fim de aliar as exposições às apresentações de cantores e instrumentistas. A ideia é proporcionar um atrativo a mais para incentivar o público a visitar o espaço. Sempre com acesso gratuito.

“Os espaços que a gente tiver e puder associar a qualquer outra atividade, temos feito. O Museu do Ingá, por exemplo, tem um projeto específico de música para lá. É para que as pessoas possam incorporar os museus às suas vidas cotidianas. É preciso ter algumas outras atividades para que as pessoas entendam que não é para ficar afastado do museu. A gente tem que estar junto.”

“Nós abriremos, no final de janeiro, uma exposição chamada ‘Arte do Retrato’, no Museu do Ingá, que o Museu Antônio Parreiras é um dos realizadores junto com os outros museus da Funarj. As pessoas vão apreciar parte da coleção.”

Quem foi Antônio Parreiras

Pintor, desenhista e professor, Antônio Parreiras iniciou estudos artísticos na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1883, como aluno do artista alemão Georg Grimm. Em 1884, abandonou a Academia, acompanhando seu mestre e um grupo de discípulos que formariam o Grupo Grimm – marco da pintura de paisagem na arte brasileira.

Sua vida como artista profissional começou com uma série de excursões a praias e florestas virgens de diversos estados do país, experiência que serviu de imersão para a realização de suas pinturas de paisagens, até a primeira de muitas viagens de estudos que faria à Europa, a partir de 1888. No fim do século XIX, fundou, em Niterói, a Escola do Ar Livre.

Nos primeiros anos do século XX, iniciou nova etapa de sua pintura com temas históricos e nus femininos, premiados constantemente nos salões de arte franceses. No entanto, nunca deixou de voltar ao seu gênero predileto da pintura de paisagem. Em 1926, amplamente consagrado como artista, publicou seu livro autobiográfico História de um Pintor Contada por Ele Mesmo, graças a qual ingressou na Academia Fluminense de Letras.

Faleceu em 1937, aos 77 anos, deixando vasta obra e importante legado à arte brasileira e mundial.