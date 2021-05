Fugitivo do sistema prisional é flagrado no tráfico em Niterói

Ação policial na Comunidade Souza Soares, na noite desse domingo (3), terminou com grande apreensão de drogas e um suspeito de tráfico preso em flagrante. Segundo a Polícia Militar, o acusado, que seria integrante da facção Comando Vermelho (CV), estava foragido após fugir do sistema prisional.

De acordo com a corporação, uma equipe do 12º BPM (Niterói) estava em patrulhamento pela localidade, quando suspeitou do homem e decidiu fazer a abordagem. Durante revista, os policiais encontraram drogas e confirmaram que o homem estaria a serviço do tráfico.

Além disso, foram achados, com o suspeito, um rádio comunicador, um celular e R$ 50 em espécie. O homem foi detido e conduzido à 76ª DP (Niterói), onde foi formalizada a prisão em flagrante. As drogas ainda serão contabilizadas pela distrital. O acusado será encaminhado ao sistema prisional.