Flávio Ricco – Frustrada contratação do Datena expõe as pedras de tropeço do SBT

A iniciativa de Guilherme Stoliar, ao tentar voltar com o “Aqui Agora”, em um dos seus últimos atos como presidente do Grupo Silvio Santos, reflete a boa intenção de parte da sua direção em tirar o SBT da mesmice de muitos anos.

Foi ele, Guilherme, quem pessoalmente negociou e verbalmente fechou com José Luiz Datena para comandar o programa, acordo que até Silvio Santos fez questão de participar e comemorar, por telefone,… mas que só durou até a manhã do dia seguinte.

Horas depois, o combinado da véspera foi todo desfeito, com Datena seguindo na Bandeirantes e o SBT preferindo não mais voltar com o programa ou lançar algo no gênero.

O que, durante a madrugada ou na noite de sono aconteceu para que tudo se modificasse, fica como mais um entre os tantos mistérios dos bastidores da televisão.

De se lamentar pelo Guilherme. E também pelo SBT, onde nem sempre todos trabalham com as melhores intenções. As pedras de tropeço são as mesmas de muitos anos e todas com nome e sobrenome.

(Divulgação)

TV Tudo

Tratamento

Mesmo sendo forçada a se valer deste recurso, a Globo está preferindo chamar as reprises de novelas de “edição especial”.

No fundo é tudo a mesma coisa, mas deve entender como mais elegante.

Vai gravar

(Crédito João Miguel Júnior

Na volta das gravações, em “Salve-se Quem Puder”, da Globo, a participação de Otávio Augusto(foto), 75 anos, não será interrompida.

Além de cenas online, ele participará de outras, mas em locações e alguma coisa também no estúdio, mas com absoluta segurança.

Um particular

Em se tratando de Record ou Globo, que estão retomando as suas gravações agora, uma parte bem complicada ficou com os seus autores.

A quantidade de cenas reescritas, no caso de cada um, dá quase uma outra novela. Um trabalho danado, fora os tantos cuidados que devem ser observados.

Toque de classe

Na Band, quarta-feira, Marina Person estreou como apresentadora do “Cine Club”, que exibiu o filme “50 Tons de Cinza”.

Marina, que já presta serviços no Arte 1, fará ainda novos trabalhos na Band. Entre eles, um reality show.

Curiosidade

Ter alguém com bagagem cinematográfica, apresentando sessão de filmes na TV, não é uma novidade de agora.

Karin Rodrigues, atriz, viúva de Paulo Autran, desempenhou essas funções nos anos 1970 na “Sessão Vienatone de Cinema”. Aparecia com um gato preto no colo.

Operação complicada

Das cerca de 40 pessoas que o SBT tem no jornalismo em Brasília, 35 testaram positivo para o novo coronavírus.

Com a transferência para São Paulo, o “Jornal SBT Brasília”, levado ao ar às 19h20, com apresentação de Simone Queiroz, é gravado às 13h. O estúdio é o mesmo do “SBT Brasil”. Um jornal noturno, com notícias da manhã.

Novo presidente

Indicado por Fabio Wajngarten, José Emílio Ambrósio é o novo presidente da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, conglomerado estatal de mídia. Um desafio.

Em seu currículo, passagens por Globo, Rede TV! e Band, mais recentemente.

Semi do Emmy

Depois de muito tempo sendo organizada por Globo e HBO no País, a semifinal do Emmy Internacional, categoria Telenovelas, passou a ser realizada pela Sato Company e, na quarta, aconteceu o evento, online, com todos os seus protocolos de confidencialidade.

Paulo Franco (Record), Monica Monteiro (Band), Daniela Busoli (Formata), Juliana Algañaraz (Endemol), Maria de Jesus (Netflix), Monica Pimentel (Discovery) e Renata Pereira (Amazon) foram alguns dos participantes.

E mais

(Nathalia Dill/ crédito Raquel Cunha

A votação contou também com a participação de escritores, diretores e atores, que só podem indicar produções internacionais.

Casos de Nathalia Dill(foto), Suzana Pires, Tuna Dwek, Rainer Cadete, Jacqueline Sato, Marcos Schechtman, Marcos Bernstein, Carolina Fioratti, entre outros.

Bate – Rebate

· A TV Cultura confirma para a próxima segunda-feira, 22h, um “Roda Viva” com Marcelo Adnet. Ao vivo.

· O canal infantil Gloob exibirá sábado, a partir das 17h, seu primeiro show, simultaneamente na TV e no YouTube. Para a estreia, o grupo “BFF Girls”…

· … Durante uma hora, Laura, Giulia e Bia, integrantes da banda, vão apresentar algumas surpresas para os fãs, como a música inédita de trabalho, “Promete”…

· … As vocalistas se conheceram no “The Voice Kids”.

· Na volta de “Amor de Mãe”, os testes de Covid-19 para toda a equipe estão acontecendo a cada três dias…

· … Além dos estúdios, a cidade cenográfica também está sendo utilizada nas gravações.

· O governador de São Paulo, João Doria, que testou positivo para o Covid-19, no começo da semana esteve na Band…

· … E lá participou de reuniões com alguns diretores.

· Antônio Fragoso, no “Zorra” desde 2015, ganha mais destaque no programa a partir deste sábado…

· … Por sua vez, Renata Castro Barbosa renovou contrato com a Globo por mais um ano e segue no elenco fixo do humorístico.

· Sábado, no SBT, Maisa faz um especial “Carrossel”, recebendo Fernanda Concon e Nickolas Torres.

C´est fini

Na quinta-feira (13), foi oficializado que a estreia de “A Fazenda” será mesmo no dia 8 de setembro.

Noves fora, isto significa que já no outro final de semana, dos dias 22 e 23, todos os 20 participantes, mais quatro reservas, serão confinados em um hotel, para necessário período de isolamento social e testes de saúde.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!