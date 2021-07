Frio aquece a economia em Petrópolis com alta de 30% nas vendas

Gastronomia e turismo caminham de mãos dadas, uma combinação consolidada na Europa e que ganhou força em todas as regiões brasileiras. Na serra fluminense, as baixas temperaturas de inverno também tornam a experiência gastronômica especial com cardápios diferenciados e neste período de recuperação do turismo o movimento nos restaurantes e bares – ainda seguindo limitações de público e regras sanitárias – aumentou pelo menos 30% já agora no 12º Festival de Fondue, que segue até o dia 31 de julho, atrativo para turistas e moradores de Petrópolis. A rede hoteleira que trabalha com 70% da capacidade – limite estabelecido pelas regras sanitárias – já opera com lotação nos finais de semana.

Petrópolis leva a vantagem de receber cariocas e mineiros em busca de viagens rápidas ou até mesmo de um ‘bate e volta’ no mesmo dia. Mas, já se verifica a tendência a uma estadia mais prolongada e até mesmo durante a semana.

Reservas concorridas e filas de espera também estão de volta no polo gastronômico formado por mais de 180 bares e restaurantes pulverizados em toda a cidade. Festivais, como o de fondue, também ajudam toda a cadeia envolvida com o turismo. Os restaurantes operam com 70% de lotação e com distanciamento entre as mesas.

A promoção de eventos para o trade turístico, incluindo o comércio, é fundamental para a retomada da economia na avaliação do presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Marcelo Fiorini. Ele usa o exemplo da própria loja, na Rua Teresa, um dos polos de compras mais conhecidos do país, que aumentou em 500% o faturamento nos finais de semana de julho em relação ao mês anterior. Baixas temperaturas de inverno, flexibilização e promoções no setor gastronômico são a combinação perfeita nesta retomada.

“Como cidade turística, Petrópolis está no caminho certo apostando em eventos de qualidade e que movimentem a cidade o ano todo, em especial no inverno. São atrativos que fazem com que o turista permaneça mais tempo no município movimentando ainda mais a economia”, considera.

Para o secretário de Turismo de Petrópolis, Samir El Ghaoui, a temporada de inverno foi impulsionada com a realização do Festival Gastronômico da Bauernfest, que terminou no último dia 4 e foi um enorme sucesso. “Com ele, movimentamos toda a cadeia produtiva do setor. Agora, com o Festival de Fondues, Racletes, Caldos e Cremes, nosso calendário vai se consolidando e oferecendo excelentes alternativas para o turista e para o petropolitano, uma aventura gastronômica, que se encaixa perfeitamente com o frio típico da Serra na estação”, destaca.

O PCVB é o organizador do Festival de Fondue com o apoio da Prefeitura. Ele engloba 37 restaurantes e bares de todos os pontos da cidade com cardápios e preços especiais e muita criatividade.