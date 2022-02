Frente Nacional dos Prefeitos assina acordo de cooperação para ajudar na recuperação de Petrópolis

Na reunião da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) foi assinado um Acordo de Cooperação Institucional para facilitar a articulação entre cidades filiadas à entidade para colaborar e ajudar o município de Petrópolis a enfrentar os desafios causados pelas fortes chuvas.

A tragédia em Petrópolis é considerada a maior já registrada, superando as ocorrências de 1988 e de 2011 no município – já são mais de 180 mortos e mais de 1,5 mil desabrigados. Para o prefeito Axel Grael, que esteve no último domingo participando da força-tarefa para limpeza do Centro Histórico de Petrópolis, destacou a importância do acordo.

“Nós vimos o tamanho do desafio que será a recuperação de Petrópolis. Essa parceria é importante porque nenhuma cidade está livre de passar por esse tipo de situação. Diante disso, a gente percebe que não há espaço para improviso. Temos que estar preparados, temos que ter os mecanismos que possibilitem fazer uma mobilização rápida para que uma cidade possa apoiar a outra”, afirmou o prefeito.

Axel Grael sugeriu ainda a criação de um protocolo de ajuda mútua em situações de emergência, a partir de uma conversa entre representantes da Defesa Civil de todas as cidades que fazem parte da FNP, para facilitar a operacionalização do acordo. Lembrou ainda que, este ano, Niterói já enviou ajuda para outras cidades afetadas por desastres naturais, como Ilhéus, na Bahia, e Miracema e Laje do Muriaé, no interior do Rio de Janeiro.

O acordo assinado entre a FNP e a prefeitura de Petrópolis prevê sugestão de programas e políticas públicas de assistência social e econômica, captação de recursos nacionais e internacionais para prevenção e implantação de medidas necessárias à mitigação e enfrentamento de desastres e a instituição de uma comissão permanente de cidades brasileiras para promover o acompanhamento dessa agenda e facilitar a atuação perante órgãos e instituições nacionais e internacionais. O prefeito de Niterói, Axel Grael, colocou o município à disposição para integrar essa comissão.

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, ressaltou que a chuva atingiu não apenas as regiões mais vulneráveis de Petrópolis, mas também a classe média da cidade e o Centro Histórico.

“É uma tragédia que tem um desdobramento social e econômico muito grande. Fomos surpreendidos com a maior catástrofe da história de Petrópolis. Esse é um grande ponto fraco da nossa cidade, pois tivemos uma ocupação desordenada nos últimos 40 anos. É uma realidade que a gente enfrenta. Com esse acordo, estamos construindo uma nova instância de poder nesse país, empoderando nossas cidades para encontrar saídas para assuntos realmente prioritários”, afirmou Bomtempo.

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos e prefeito de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira, ressaltou que é preciso iniciar uma discussão mais efetiva sobre as mudanças climáticas e buscar saídas para enfrentar esses problemas.

“Petrópolis é uma cidade muito importante não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. A proposta do acordo é que os prefeitos possam ajudar naquilo que for possível e necessário”, comentou.

A comissão permanente será instalada em breve. Além de Petrópolis e Niterói, os municípios de Francisco Morato (SP), Blumenau (SC), Itajaí (SC), Linhares (ES) e Aracaju (SE) já manifestaram interesse em participar da comissão.