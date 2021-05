Frente fria avança, com ventos fortes, e Niterói entra em estágio de alerta

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói emitiu, na manhã desta quinta-feira (13), um comunicado em que alerta para o estágio de atenção devido a atuação de núcleos de chuva moderada, ocasionalmente forte sobre a cidade de Niterói, nas últimas horas, com previsão de se estender até as próximas horas.

A nota informa que a Defesa Civil de Niterói segue monitorando a situação das chuvas na cidade e alerta que, em caso de emergência, a população deve ligar para 199 ou 2620-0199.

De acordo com o Instituto Climatempo, uma frente fria está avançando do Sul para o Sudeste do Brasil, chegando ao Rio de Janeiro. A chuva teve início na noite desta quarta-feira (12) e intensificou na madrugada de quinta-feira (13), caindo com forte intensidade nas regiões da Costa Verde, Grande Rio, Baixada Fluminense, Serrana e Lagos. Há possibilidade de raios e rajadas de ventos de até 50 km/h. A chuva mais forte se concentra entre a madrugada e a manhã de quinta (13), devendo acumular grandes volumes. Há riscos de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de terra.