Frente fria chega trazendo chuva forte, ressaca e transtornos em Niterói e Região

O final de semana será de chuvas intensas em Niterói, na Região Metropolitana, e nos demais municípios litorâneos fluminenses. Uma frente fria, que avança pelo Sudeste, associada a um sistema de alta pressão, favorece a entrada de muita umidade no litoral.

Entre sexta-feira (07) e domingo (09), a chuva será frequente em toda a faixa litorânea. O volume acumulado, até domingo, será elevado e poderá chegar a 100 milímetros em algumas regiões do estado do RJ. Somente para esta sexta-feira, o volume em Niterói será de 30 milímetros. A previsão é do Instituto Climatempo. No sábado (8), contudo, o volume deverá ser menor, em torno de 10mm.

Niterói registrou muitos transtornos causados pela chuva, na manhã e início de tarde desta sexta-feira. Em toda a cidade, fortes pancadas de chuva, a todo instante, provocaram alagamentos. Para quem foi receber a imunização contra a Covid-19, as longas filas, registradas no Campo de São Bento, acumulou-se com a tempestade.

Fila para vacinação da Covid-19, no Campo de São Bento, dobrando a esquina. Paciência foi além da demora, de mais de uma hora, agravada pela chuva.

Pedestres tiveram dificuldades para atravessar ruas, sem encharcar os pés, devido ao acúmulo de água nos canteiros das calçadas.

Mulher tem que molhar os pés para conseguir atravessar a Rua Lopes Trovão, esquina com Moreira César

O trânsito ficou bastante complicado nos acessos à Ponte Rio-Niterói, causando reflexos na Avenida do Contorno e Alameda São Boaventura, na Zona Norte, e também na Avenida Roberto Silveira, na Zona Sul.

Outras vias muito prejudicadas, com alagamentos, foram as Avenidas Marquês de Paraná e Jansen de Melo, no Centro, e Ruas Lopes Trovão, Moreira César, Gavião Peixoto e Presidente Backer, em Icaraí.

Na Rua São Lourenço, no início da tarde, enquanto os ônibus conseguiam passar pela via, muitos veículos de passeio não se aventuravam.

Vídeo enviado por passageira da linha 61 ao passar pela Rua São Lourenço

ALERTA PARA RESSACA

A frente fria que avançou pelo Sudeste provocou vento intenso sobre o oceano, deixando o mar agitado, com ressaca no litoral do RJ nos próximos dias. A altura das ondas, na sexta-feira (7), chega entre 2 e 2,5 metros à noite nas praias.

No sábado (8), o mar ainda fica agitado A altura das ondas aumenta de tamanho no litoral do Rio de Janeiro, devendo ficar entre 2,5 e 3 metros de altura. No domingo a agitação marítima ainda persiste na costa do Sudeste, com ondas por volta de 1,5m a 2m nas praias do RJ e no litoral norte do RJ.