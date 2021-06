‘Frente’ do tráfico na Fazendinha é preso na Zona Sul de Niterói

Está preso um dos líderes do tráfico de drogas na região de Pendotiba, e apontado pela polícia como mentor de assaltos a veículos e residências. A Polícia Civil conseguiu capturar, no final da noite dessa quarta-feira (9), o acusado conhecido como “Tchuco”, que, segundo as investigações, é o “frente” da comunidade da Fazendinha, no bairro do Badu. Ele estava escondido na comunidade da Grota, em São Francisco, na Zona Sul.

A ação foi coordenada por policiais civis da 79ª DP (Jurujuba), responsável pelas investigações na região do Badu. Segundo a distrital, o suspeito tem três anotações criminais por roubo majorado e tráfico de drogas. Além disso, ele estaria hierarquicamente subordinado a Diogo Michel Brito, conhecido como “Pêra”, que cumpre pena em presídio de segurança máxima no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio.

Ainda de acordo com a investigação, diante do impacto sofrido no comércio varejista de entorpecentes na comunidade controlada por”Pêra” devido a diversas operações policiais realizadas recentemente, reduzindo também o poderio bélico dos narcotraficantes, “Tchuko” vem comandando a prática de crimes diversos nas circunscrições de Niterói, São Gonçalo e Maricá, especialmente roubos de veículos e no interior de residências.

A distrital ainda afirma que o acusado e outros membros da quadrilha são responsáveis por outros crimes como, por exemplo, parcelamento do solo urbano. O acusado foi conduzido à carceragem da distrital, para formalização dos trâmites da prisão. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde passou por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.