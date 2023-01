Freixo deixa o PSB e volta ao PT

Atual presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) – nomeado pela ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a Daniela do Waguinho (União) -, o deputado federal e professor de História, Marcelo Freixo, anunciou filiação ao partido onde começou a carreira política, em Niterói, em 1986: o PT.

Sob duras críticas ao PSB do Rio, ele deixa a legenda menos de um ano depois de ingressar no partido, em junho de 2022, para disputar do Governo do Estado. Freixo afirmou nas redes sociais que o PT “tem papel central na consolidação da frente ampla necessária para superarmos o bolsonarismo, desafio que não se esgota com a vitória eleitoral”.

Uma das alegações para trocar a agremiação socialista pelo partido de Lula se deve ao fato de que, na avaliação de Freixo, é necessário “estar num lugar que tenha construção partidária”, o que, para ele, não existia no PSB. O deputado pretende “fazer um processo de formação política e construir uma frente democrática ampla, liderada pelo PT”.

Freixo esperou até 30 de dezembro para entregar a sua carta de desfiliação ao presidente do PSB, Carlos Siqueira, dois meses após ser derrotado, no primeiro turno, pelo atual governador do Rio, Cláudio Castro (PL):

“Sou muito grato ao PSB. O partido cumpriu papel importante na nossa campanha para o governo do RJ, nos permitindo construir uma aliança histórica com legendas do campo progressista e do centro. Quero agradecer nominalmente ao presidente Carlos Siqueira”.

Início

Marcelo Freixo se filou ao PSOL em 2005, partido criado para fazer contraponto às políticas consideradas neoliberais por uma ala mais à esquerda do PT. Elegeu-se deputado estadual em 2006, tendo sido o mais votado daquele partido, com 13.547 votos.

Vale lembrar, também, que o primeiro cargo eletivo que Freixo concorreu foi o de vereador, em Niterói, pelo PT, em 1996, quando obteve 1.699 votos e ficou como suplente.

Entre 1993 e 1995, o deputado foi dirigente do Sindicato dos Professores de Niterói e São Gonçalo.