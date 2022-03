Fred pode ser surpresa na Libertadores

Principal referência do ataque tricolor, Fred pode retornar mais cedo do que o esperado. O atacante realizou ontem (11), atividades no gramado do Centro de Treinamento do Fluminense, na zona Oeste do Rio de Janeiro, e pode ser surpresa na relação de jogadores que vão viajar para o Paraguai, e tentar confirmação da vaga para a fase de grupos da Libertadores.

O atacante é desfalque certo na equipe de Abel Braga, desde o primeiro tempo do jogo de ida contra o Millonarios, na Colômbia, na fase anterior da competição internacional. Porém, o início da fase de transição não garante a presença do camisa 9 entre os titulares, e os reservas, na partida que acontece quarta-feira (16), no Defensores Del Chaco. Segundo veículos especializados, o objetivo da comissão técnica, e diretoria do Flu, é causar dúvida no Olimpia, porque o nome de Fred ainda é muito respeitado no país vizinho. Por isso, a ida do jogador junto com a delegação não está descartada.

No primeiro jogo do confronto, o Fluminense levou a melhor e fez o dever de casa no Estádio Nilton Santos. Com a vitória por 3 a 1, com dois gols de Cano e um de Luiz Henrique, o time das Laranjeiras tem a vantagem de dois gols sobre os adversários. Contudo, antes o Flu tem um último compromisso pelo Campeonato Estuadual, contra o Boavista, neste sábado (12), às 16 horas, em Bacaxá. O Fluminense pode igualar a maior sequência de vitórias da história do clube, se vencer a equipe de Saquarema pela última rodada da competição.