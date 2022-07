Fred marca, chora e Fluminense goleia o Corinthians

Na tarde deste sábado (02), o Fluminense goleou o Corinthians por 4 a 0 no Maracanã em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ídolo Fred, que entrou no fim, começou a ensaiar a despedida marcando gol, se emocionando e indo às lágrimas.

O camisa 9 tricolor, que fará sua última partida contra o Ceará no próximo sábado (09) no Maracanã com a camisa tricolor, entrou no fim da partida contra o Corinthians e fez o quarto gol da vitória elástica de 4 a 0.

Na comemoração do 199º gol marcado pelo Fluminense, o camisa 9 não conteve as lágrimas e ao ouvir o apito final, deu a volta no estádio cumprimentando a torcida na arquibancada e saiu ovacionado.

Os outros gols foram marcados por Manoel, que abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, Germán Cano ampliou aos 42, ainda na etapa inicial, e fez o terceiro aos 21 do segundo tempo. Fred, aos 46, anotou o quarto.

Com a goleada, o Fluminense soma 24 pontos e assume o sexto lugar. Já o Corinthians cai para quarto, com 26 pontos, atrás do Atlético-MG, com 27 e o Athetico-PR, que vence momentaneamente o Palmeiras e assume a vice-liderança com 27 pontos também.

O Fluminense encara o Ceará no sábado (09) que vem, partida que vai marcar a despedida de Fred. O Corinthians tenta a reação no domingo (10), diante do Flamengo, na Neo Química Arena.