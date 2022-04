Fred diz quando irá se aposentar

Logo depois do treino aberto que ocorreu na manhã desta sexta-feira (08) no Estádio das Laranjeiras, o atacante Fred aproveitou um dos últimos contatos com o torcedor. Na preparação para a estreia no Brasileirão contra o Santos, às 16h, no Maracanã, o ídolo tricolor disse que deve parar de jogar futebol no meio deste ano, no aniversário de 120 anos do clube, no dia 21 de julho.

No entanto, essa despedida dos gramados quase aconteceu dois anos atrás, quando saiu do Cruzeiro. O veterano revelou que foi o presidente Mario Bittencourt que o convenceu do contrário, e aceitou o retorno para o Flu. Na semana passada, os frutos deste projeto foram colhidos com o primeiro título de Fred pelo Fluminense no Maracanã, na conquista do 32º Estadual da história tricolor.

“Primeiro ano foi bom, o segundo muito bom, muitos gols, gols na Libertadores, e o mais legal é fazer parte desse processo. Além de um CT, da estrutura física, também temos material humano de qualidade, salário em dia, jogadores querendo vir jogar aqui… Então está todo mundo muito feliz. Vamos ser uma potência novamente”, afirmou.

O contato com a torcida foi aprovada não só por Fred, como também pelos novatos Cris Silva e Fábio. Este era o objetivo da diretoria do clube, que quer aproveitar para fortalecer a sintonia entre os jogadores e o tricolor. E essa união que levou o Flu a vencer o rival rubro-negro depois de 27 anos, e mudar a postura para a Copa Sul-Americana, dando show no primeiro jogo da competição.

Foto: Fred e Cano posam juntos com a taça do Estadual – Marina Serra / Fluminense