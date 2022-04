Fred decide e garante virada do Fluminense na Copa do Brasil

O Fluminense virou e venceu por 3 a 2 o Vila Nova pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, na noite de hoje (19), no Maracanã. Nonato abriu o placar e Pablo Dyego ampliou para os visitantes, mas na segunda etapa o Flu marcou três vezes: Ganso de pênalti, Cano empatou e Fred virou.

Abel Braga novamente mesclou a escalação e tentou uma formação nova no ataque: John Arias centralizado no lugar de Pulo Henrique Ganso. Não deu certo. O Fluminense criou pouco e viu o time adversário finalizar mais vezes (9×3). Por isso, Fábio precisou agir. O veterano voou em arremate de Formiga, tirando com a ponta dos dedos.

No entanto, na sequência, aos 37’, a pressão da equipe goiana deu resultado. Donato subiu entre Nino e David Braz, e abriu o placar. Em seguida, o ex-tricolor Wagner quase marcou o segundo, mas o goleiro defendeu. Fim do primeiro tempo sob muitas vaias dos poucos torcedores que marcaram presença no Maracanã.

Na segunda etapa, Abel corrigiu e colocou Ganso no lugar de Arias. O time mudou para melhor, e conseguiu criar mais oportunidades de empate. Cano, perdeu um gol de cara para Georgemy, logo no início da etapa final. Contudo, foi o Vila Nova que marcou em contra ataque. E logo com uma lei do Ex. Alex Silva recebeu com liberdade e, sem marcação, entrou na área e cruzou para Pablo Dyego. A torcida do Flu se revoltou. Gritos de “time sem vergonha” e “olé” surgiram da arquibancada.

Cano deixou tudo igual – Maílson Santana / Fluminense

Dentro de campo, a equipe reagiu, assim que Fred entrou em campo. William Bigode foi derrubado dentro da área. Pênalti, que Ganso pegou e diminuiu. Décimo gol do camisa 10, pelo Flu. Logo depois, Marlon cruzou, Fred desviou e Cano deixou tudo igual. O Fluminense era melhor e demonstrou isso no fim da partida. Na pressão final, Nonato aproveitou o rebote e deixou o camisa 9 de cara pro gol. Primeiro dele na temporada, 37º na competição, e o gol da vitória. A terceira de virada do tricolor na temporada. Antes, superou Botafogo e Millonarios. O jogo da volta é somente em maio, no Serra Dourada.

Foto: “O Fred vai te pegar”: veterano é o maior goleador da competição, agora com 37 gols – Maílson Santana