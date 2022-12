França vence a Inglaterra e enfrentará Marrocos na semifinal

Mais uma grande seleção se classifica às semifinais e uma outra se despede da Copa do Mundo do Catar. Assim foi a partida vencida pela França contra a Inglaterra por 2 a 1 na tarde deste sábado (10), no estádio Al Bayt, em Al Khor, em um eletrizante clássico europeu.

Com o resultado, a equipe francesa mantém-se viva na luta pelo tricampeonato, o 2º seguido, já que venceu em 2018 da Rússia.

Como era de se esperar, Inglaterra e França entregaram um grande jogo, digno de quartas de final de uma Copa do Mundo. Foi uma partida aberta, com chances para os dois lados.

Enquanto os franceses marcaram dois gols com Tchouameni e Giroud, os ingleses fizeram um com Harry Kane de pênalti. Na segunda oportunidade que o camisa 9 teve, desperdiçou a cobrança de pênalti. A Inglaterra não foi capaz de reagir.

Com a vitória por 2 a 1, a França se classificou para a semifinal, onde enfrentará Marrocos. Atuais campeões, os franceses são os grandes favoritos para fazer a final da Copa do Mundo, que sairá do outro confronto entre Argentina e Croácia.

Único representante do Brasil no Catar, a partida foi apitada pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio.