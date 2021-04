França é primeiro país da União Europeia a testar ‘Passaporte Covid’

O ‘passaporte Covid’ começou a ser testado pela França com o intuito de facilitar as viagens regionais durante o próximo verão europeu. Segundo reportagem do jornal britânico “The Guardian”, o aplicativo TousAntiCovid recebeu uma atualização para armazenar os resultados de exames para a doença.

Agora, pessoas que forem testadas na França receberão uma mensagem de texto ou um e-mail com um link para acessar um documento online, certificado pelo governo, que pode ser impresso ou armazenado no aplicativo. No próximo dia 29, o esquema será ampliado para a emissão de um comprovante similar para os vacinados.

Com os certificados, os viajantes não precisarão ficar em quarentena quando visitarem outros países. A ideia da França é também incluir no sistema teste de anticorpos, para pessoas que já contraíram o vírus e se recuperaram também possam circular com maior liberdade pelo bloco.