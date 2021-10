Fotos revelam detalhes das estátuas do ator Paulo Gustavo

O processo de criação das esculturas em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que ficarão expostas no Campo de São Bento, continua em pleno vapor. A artista plástica Jo Grassini, responsável pelas esculturas, postou em suas redes sociais detalhes das peças, que estão sendo feitas em gesso e posteriormente serão soldadas para o acabamento final.

Em setembro a artista explicou que a escultura representando Dona Hermínia terá uma peruca, enquanto a de Paulo Gustavo terá um chapéu. É possível ver nas imagens as duas cabeças: dona hermínia com os bobs no cabelo e do ator sem fantasia, apenas com o chapéu e sorrindo. O busto com o vestido de botões também aparece nas fotos além de um braço com adornos, como uma pulseira e um anel.





As duas imagens serão em tamanho natural e o ator Paulo Gustavo media 1,80m, mas suas esculturas terão 1,85m por causa dos acessórios (chapéu e peruca). A inauguração do monumento está programada para o dia 22, dia do aniversário da cidade de Niterói.





Recentemente a artista plástica terminou uma peça que também será inaugurada em breve na cidade de Niterói. Ela fez o busto da Dra. Lizair de Moraes Guarino, presidente de honra da Associação Pestalozzi de Niterói e da Federação Nacional das Associações Pestalozzi. A escultura será instalada no dia 3 de dezembro, dia em que a instituição completa 63 anos de fundação, na Região de Pendotiba. “Lizair assumiu a presidência da Pestalozzi em 1953 e transformou uma pequena escola de educação especial, numa das mais respeitadas instituições de reabilitação do país. A homenagem é o reconhecimento da Pestalozzi de Niterói por tudo que ela fez pela pessoa com deficiência no país”, contou Carlos Considera, presidente da instituição.

Grassini comentou sobre a emoção de realizar esse trabalho. “Demorei um mês para fazer e foi um trabalho muito lindo. Me inspirei em muitas fotos que recebi e foi um trabalho muito bacana. Estudei um pouco sobre ela e pesquisei sua vida, além de conversar com pessoas que conheceram ela. Isso tudo faz parte do processo criativo”, resumiu a artista.

SAIBA MAIS SOBRE DRA. LIZAIR

Dra. Lizair de Moraes Guarino faleceu em 9 de julho de 2020, aos 90 anos, na Casa de Saúde Santa Martha, em Niterói. De acordo com a instituição ela era natural de Rio Bonito, filha do médico e político Dr. Luiz Guarino, e foi casada com Camilo Guerreiro, com quem teve três filhos ( Camilo, Luiz José e Liza Maria). Presidiu a Pestalozzi de Niterói desde 1963 até 2014, quando teve de se afastar das funções por motivos de saúde sendo substituída pelo professor José Raymundo Martins Romeo.