Fotojornalista é agredida em Manifestação golpista

Uma fotojornalista do site Metrópoles revelou ter sido agredida pelos manifestantes vândalos golpistas criminosos que protagonizaram em Brasília um ataque a democracia.

Segundo a profissional, que preferiu não se identificar, ela teve seus equipamentos de trabalho roubados, como o cartão de memória de sua câmera e celular.

O ataque aconteceu atrás do Congresso nacional, ao lado da rua da praça dos três poderes, as 15h

“Um homem perguntou quem eu era e o motivo de estar tirando fotos. Desconversei mas quando eu disse que era da imprensa, ele gritou e disse que eu não poderia ficar ali” contou.

Tentando apaziguar a situação, ela se viu cercada por dez homens que se juntaram e a agrediram. Ela ainda relatou que eles levaram seu celular e o cartão de memória de sua câmera

Ela ainda quase foi impedida de deixar o local tendo que se esquivar para se livrar dos criminosos. Porém a jornalista conseguiu sair e foi ao departamento de polícia fazer um boletim de ocorrência tendo sofrido apenas leves escoriações.

Desde o princípio as manifestações estão violentas. Houve invasão aos prédios do Supremo Tribunal Federal, Congresso nacional e Palácio do Planalto. O Presidente Lula já decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito federal.