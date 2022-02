Fotógrafo lança exposição sobre riquezas históricas de Niterói

As mais belas paisagens fluminenses estarão na exposição Um olhar sobre Niterói – por Antonio Schumacher, que será aberta ao público na próxima quinta-feira (10) na FastFrame, no bairro de São Francisco. São 20 imagens do total de 50 pontos histórico-culturais e turísticos clicados pelo fotógrafo niteroiense para seu livro Niterói em Fatos e Fotos, publicado pela DB Editora. A mostra vai até 31/03.

Dentre os locais retratados por Schumacher, há a paradisíaca praia de Itacoatiara, a tricentenária igreja da Boa Viagem, o suntuoso Teatro Municipal João Caetano, o icônico MAC e a incomparável vista da cidade a partir do Forte São Luís. As fotos, em impressão fotográfica ou canvas, já emolduradas ou em metacrilato, estarão à venda na loja.

Além dos quadros expostos, os visitantes poderão escolher qualquer outra imagem do livro, para impressão na hora, bem como a moldura, das mais de 200 opções disponíveis. Ou seja, o público adquire sua paisagem preferida com a montagem que mais combina com a decoração de seu ambiente.

Esta será a primeira exposição da FastFrame Niterói, maior franquia de quadros e molduras do mundo, que pretende abrir espaço para o trabalho de outros fotógrafos e também de artistas plásticos. Para conferir a mostra, o endereço é Avenida Rui Barbosa nº 355, aberto de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 16h30min, e sábado das 9h30min às 13h30min. O livro Niterói em Fatos e Fotos também será vendido no local. Mais informações pelo telefone/WhatsApp (21) 97029-3255.