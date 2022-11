Fotógrafo francês Ludovic Carème inaugura exposição no MAR

Realizada em parceria com a Embaixada da França no Brasil, a mostra “Margens” apresenta registros do cotidiano de comunidades brasileiras

O fotógrafo francês Ludovic Carème inaugura, nesta sexta-feira (3), a nova exposição ‘Margens’, no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá. A mostra traz um olhar documental diante da árdua realidade de uma parcela dos brasileiros.

O trabalho é resultado das vivências do artista no Brasil, onde chegou a morar por mais de dez anos no final da década de 2000, registradas em preto e branco com seu olhar sensível, profundo e detalhista. Seja no Acre, no meio da floresta Amazônica, ou em uma favela de São Paulo, suas fotos dialogam entre si e revelam histórias.

A mostra é uma iniciativa da Embaixada da França no Brasil, com curadoria de Christian Caujolle, crítico de fotografia de renome internacional. A exposição terá 68 fotos, que serão doadas para o acervo do MAR.

vendedora ambulante

O retratista, que já fotografou estrelas internacionais como John Malkovich, David Lynch, Woody Allen, e no Brasil, Milton Nascimento, Ruth de Souza e Oscar Niemeyer, entre outros, ao chegar no Brasil mergulhou em um novo trabalho de fotografia documental, outra de suas paixões.

“Quando cheguei na cidade de São Paulo, senti a expressão de uma diversidade do mundo tal como ele é, sem hipocrisia. Quando faço um retrato, não olho para o meu modelo como um estranho ou ‘o outro’, mas como o meu contemporâneo”, explica Ludovic.

“Margens” é dividida em três séries. Começa com “Favela Água Branca”, uma ocupação urbana na margem do Rio Tietê, em São Paulo, onde as lentes de Ludovic evidenciam o cotidiano de uma comunidade condenada à destruição pela especulação imobiliária.

A mostra aborda também a São Paulo de 2012, com espaços abandonados que se transformam em ruínas em uma cidade onde moradores de rua se escondem do olhar e do frio da cidade.

RETORNO AO BRASIL

No início de 2022, Ludovic veio para uma residência artística que o levou a fotografar jovens moradores das Favelas da Maré e do Morro da Babilônia, comunidades do Rio de Janeiro. Uma pergunta norteou essa etapa chamada “Retratos e Mar”: “O que você gostaria para o seu futuro?”.

Nessa temporada, Ludovic também captou imagens do mar carioca e fez um paralelo entre a esperança desses jovens e a vastidão do oceano perturbador em direção ao horizonte.

“Ao falar sobre os povos originários e os jovens das favelas, Ludovic traz esse olhar documental da realidade brasileira. Dessa maneira, essa parceria com a Embaixada da França no Brasil vem no sentido de reforçar e alimentar a nossa vocação aqui no MAR de sempre tentar apresentar histórias por uma perspectiva mais inclusiva e mais plural”, afirma Raphael Callou, Diretor e Chefe da Representação da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) no Brasil.

SOBRE LUDOVIC CARÈME

Ludovic Carème se apaixonou pela fotografia desde a escola secundária, quando lia as reportagens do jornal Libération no início dos anos 1980. Estudou fotografia na Escola Superior de Arte de Toulouse (França), e publicou o seu primeiro trabalho no mesmo Libération em 1995. Baseado em uma ideia do autor Jean Hatzfeld, ele fez retratos de casais de refugiados em Srebrenica que tinham escapado do horror da guerra na Bósnia. Esta primeira experiência trouxe a urgência de dar testemunho à injustiça e fragilidade humana através das lentes de sua Rolleiflex.

O seu estilo sensível, contemporâneo e enraizado na tradição dos retratistas, se traduz entre outras em fotos dos imigrantes de Mali em greve de fome na igreja de Saint-Bernard, na França em 1996, ou de haitianos em plantações de cana-de-açúcar na República Dominicana. Em outubro de 2022, ele viajou para Mayotte, departamento francês, para desenvolver um novo projeto.

Serviço:

Margens, fotografias de Ludovic Carème

Inauguração: 3 de dezembro, às 11h

Até: 26 de março de 2023

Local: 2º andar do Pavilhão de Exposições

Museu de Arte do Rio

Praça Mauá, 5 – Centro

Funcionamento: quinta-feira a domingo, das 11h às 17h

Ingresso: R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)