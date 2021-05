Fotógrafo Carlos Ruas faz homenagem ao prefeito de Niterói

Às vésperas do Dia das Mães, o fotógrafo e jornalista niteroiense, Carlos Ruas, esteve no gabinete do prefeito de Niterói, Axel Grael, para uma homenagem muito especial. Carlos presenteou o prefeito com fotos de sua mãe, Ingrid Schmidt Grael, que foi Miss Clube Regatas, Rainha dos Jogos da Primavera, Miss Niterói, Miss Estado do Rio, e segunda colocada no Miss Brasil.

“Estou muito feliz e emocionado. O Carlos registrou fotos de quando minha mãe foi Miss. Algumas dessas fotos eu não conhecia. Minha mãe venceu alguns concursos de beleza, além de ser atleta. Meu avô veio conhecer Niterói, passar 15 dias e nunca mais foi embora”, relembrou o prefeito.

O fotógrafo e jornalista, que também entregou ao prefeito o livro “Niterói de Todos Outros Tempos – Fatos, festas e fotos”, com inúmeros registros históricos da cidade e dedicatória, disponibilizou seu acervo pessoal para a Secretaria Municipal das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói digitalizarem. Além de registros fotográficos, Carlos tem anúncios publicitários e jornais da época.