Fotografias premiadas são expostas no CCBB

O CCBB recebeu neste mês duas grandes exposições de fotógrafos conceituados. São elas ‘Walter Firmo: no verbo do silêncio a síntese do grito’ e ‘Montanhas Noturnas’, de Marcos Terra. O horário de visitação das exposições é de 9 h às 21 h, exceto aos domingos, quando fecha às 20 h, o centro cultural fica aberto de quarta a segunda.

Walter Firmo, carioca e consagrado artista, vai expor cerca de 266 fotografias e traçará um panorama dos mais de 70 anos de sua trajetória. São imagens produzidas desde o início da carreira do fotógrafo, que se iniciou nos anos 50.

Walter Firmo

Foto: Marcio Scavone Divulgação

As fotografias retratam a população e a cultura negra de diversas regiões do país, revela ritos, festas populares e religiosas, personagens e cenas cotidianas. Walter Firmo também já registrou grandes nomes da música popular brasileira, como Pixinguinha.

Pixinguinha na cadeira de balanço, no quintal de casa. Rio de Janeiro, s.d.

O fotógrafo produz imagens marcantes como aquelas de integrantes de escolas de samba numa viagem de trem do subúrbio, até o local dos desfiles, e salienta o contraste entre a alegria da festa e o duro cotidiano da população menos favorecida.

O tema principal das fotos de Walter Firmo é a figura humana. Ele se destaca pela exploração sensível da cor e da luz, em um diálogo com a pintura.

Foto tirada por Walter Firmo

A programação do Rio Mountain Festival 2022 começa às 16 h desta quinta (17) com a exposição fotográfica “Montanhas Noturnas”, de Marcos Terra, seguindo com sessões de cinema às 17 h e 19 h. A exposição fotográfica fica disponível até domingo (20).

Foto tirada por Marcos Terra

Marcos Terra é graduado em física e mestre em astrofísica pela Universidade Federal de Itajubá (MG). Em 2010 se iniciou no montanhismo, e em 2014 na fotografia de paisagens e astrofotografia.

Marcos Terra

Desde 2017, ele ministra workshops e expedições fotográficas, com ênfase em fotografia de paisagem, astrofotografia e vivência em ambientes de montanha. Atualmente é fotógrafo e guia de montanha em tempo integral. Ao longo de sua carreira produziu conteúdos para a BBC, Canal Off, Esporte Espetacular, entre outros.

TAMBÉM NO CCBB

Do Sal ao Digital: o Dinheiro na Coleção Banco do Brasil

Do Sal ao Digital: o Dinheiro na Coleção Banco do Brasil exibe no Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro o acervo de numismática da instituição e contextualiza histórica, artística e economicamente a trajetória dos meios de pagamento e trocas comerciais, desde seus primórdios até os dispositivos digitais.

Composta por três núcleos, a mostra reúne mais de 800 moedas e cédulas, mapas, iconografia histórica e obras de arte contemporâneas em um ambiente dedicado a aproximar o visitante das complexas relações sociais, políticas e econômicas que envolvem a mediação das trocas entre pessoas, povos e territórios ao longo do tempo. A montagem e a apresentação desta exposição materializam o compromisso do Banco do Brasil em incentivar a popularização da educação financeira e em contribuir para a preservação e a atualização do patrimônio histórico e cultural do país e do mundo.

Curadoria: M’Baraká e CCBB Rio de Janeiro.

OSGEMEOS: Nossos Segredos

A arte de Gustavo e Otávio Pandolfo faz parte do nosso dia a dia. Ela pode estar num muro da rua, na pintura de um avião, na lateral de um prédio de uma cidade qualquer do mundo ou dentro de um museu. O traço e a combinação de técnicas inconfundíveis estão difundidos mundialmente.

A exposição conta com quase mil itens, que revelam vida e obra dos artistas brasileiros. Um dos destaques da exposição é a configuração renovada de “Templo” e de “Gigante”, obras adaptadas especialmente para o espaço do CCBB Rio de Janeiro. Ambas estarão estruturadas, na rotunda, numa posição de grande destaque. Haverá também a projeção de animações.

Além disso, telas emprestadas de colecionadores farão parte do conjunto de peças expostas. A mostra apresenta também projeções de imagens de obras urbanas, trabalhos que em grande parte foram apagados pelo tempo ou por motivações de naturezas diversas, como decisão de gestores. Há uma sala dedicada ao tema, em que serão projetados os registros fotográficos da presença dessas obras nas cidades.