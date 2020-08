Fórum Educacional discute os Jogos Escolares de Niterói

Alan Bittencourt

Será realizado nesta sexta-feira (21), às 19h, o 2⁰ Fórum Educacional FEERJ, cujo tema é “Como estão os Jogos Escolares de Niterói?”. O fórum, que será realizado de forma online devido à pandemia do novo coronavírus, é mais um momento histórico para o esporte escolar do Estado do Rio de Janeiro e celebra uma parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com o intuito de promover Fóruns Educacionais voltados para o público estudantil, como alunos, responsáveis, professores, diretores, coordenadores e assistentes, entre outros.



No fórum de hoje promovido pela Federação de Estudantes do Estado do Rio de Janeiro, o convidado é diretor geral dos Jogos Escolares de Niterói (JEN), Vladilson Fernandes, conhecido como Chacrinha. Com a experiência de ter sido diretor administrativo do Complexo Esportivo Caio Martins em 2002/2003, ele terá muito a acrescentar ao debate.

Os JEN’s são jogos que abrangem escolas privadas e públicas de Niterói. É uma forma de integração para que os alunos se sintam iguais. No último ano, participaram quase 80 escolas, com alunos entre cinco faixas de idades para 16 categorias de esportes. Niterói é um celeiro de craques, e os JEN’s têm como principal motivação resgatar o interesse dos jovens no desporto, além de revelar novos talentos.

O diretor geral festeja a dimensão que os Jogos tomaram no município, nos últimos anos.

“O esporte é o principal braço da educação fora da sala de aula. O crescimento contínuo desses últimos 3 anos dos Jogos Escolares de Niterói foi fruto do investimento da Prefeitura de Niterói e da liberdade e apoio do então Secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, que sempre nos foi dado para que pudéssemos trabalhar em prol dos estudantes”, disse Vladilson.



Para participar do fórum desta sexta, os interessados deve preencher todos os dados corretamente no ato da inscrição. Caso não seja mais estudante ou não estiver vinculado a nenhuma instituição de ensino, escrever “nenhuma” no campo solicitado. O Fórum será transmitido através da página da Feerj no Facebook (facebook.com/feerjesportes). Os participantes poderão fazer perguntas, comentários e pontuações através do chat.



A FEERJ disponibilizará aos participantes um certificado. Para ter acesso ao Fórum, os inscritos devem seguir as redes sociais da federação: Instagram (@feerjoficial), Facebook (facebook.com/feerjesportes) e YouTube (youtube.com/channel/UCWEEss7DViC7Wg5oSOAyFtw/featured). Dúvidas podem ser dirimidas por WhatsApp (21) 96463-4602 e/ou email: thereza@feerj.com, com a coordenadora de Orientações Pedagógicas, Maria Thereza Rezende.