Fórum de Cultura promove reunião virtual em São Pedro

Os artesãos, atores, produtores, dançarinos, músicos, agentes culturais, artistas e demais representantes dos segmentos culturais de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, podem participar da reunião ordinária do Fórum Permanente de Cultura. O encontro on-line está marcado para esta terça-feira (14), às 19 horas, e vai tratar da elaboração do regimento interno e os demais preparativos que envolvem a realização da 3º Conferência Municipal de Cultura, remarcada para o mês de outubro.

Para participar, basta preencher um formulário de confirmação de presença, informando nome, e-mail, telefone, segmento de atuação e outros dados. A reunião será realizada via plataforma do Google Meet e o link para acesso à sala da videoconferência será enviado, via WhatsApp, para os inscritos. O link para acesso ao formulário de inscrição está disponível no site da Prefeitura, em www.pmspa.rj.gov.br.

Presidente do Fórum, Juliane Carvalho destacou que o evento online vai permitir que a programação seja organizada com calma, permitindo a participação de diversos profissionais da cultura que sejam moradores do município.

“Com a Conferência em outubro, estamos com tempo hábil para tratar sobre a minuta do regimento interno da Conferência, que será publicada pela Comissão Gestora e posteriormente votada em plenária no primeiro dia da Conferência. Neste momento, a participação dos agentes culturais é muito importante”, destacou Juliane.

Coordenada pela Secretaria Adjunta de Cultura, a Conferência Municipal de Cultura é uma instância de participação social e de articulação entre o governo municipal e a sociedade civil, por meio de organizações culturais e segmentos sociais. Este ano, devido à pandemia, o evento acontecerá de forma exclusivamente on-line.

O evento é realizado com o objetivo de analisar a conjuntura da área cultural do município e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de Cultura, que vão compor o Plano Municipal de Política Cultural. Durante o evento, haverá a eleição dos novos conselheiros para mandato de dois anos.

Para dúvidas e mais informações, a população pode entrar em contato com o Fórum pelo e-mail forumdeculturaspa@gmail.com.