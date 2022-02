Fórum Central ganha restaurante escola

O Fórum Central do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ganha na próxima terça-feira, dia 8 de fevereiro, o Senac Restaurante Escola TJRJ. A unidade, criada a partir de convênio firmado entre o Judiciário fluminense e o Senac, já nasce gerando empregos e oferecendo oportunidade de treinamento prático aos alunos da área de Gastronomia da instituição de ensino.

Localizado no 4º andar da Lâmina II, o Senac Restaurante Escola TJRJ inicia seus serviços com um time de 30 profissionais, contratados através de processo seletivo. De segunda a sexta, a unidade, com 180 lugares, funcionará das 11h às 18h, sendo o horário de almoço limitado entre 11h30 e 16h. Após esse período, somente a lanchonete do espaço ficará aberta para rápidas refeições.

Ainda neste mês, o restaurante começa a receber alunos de diferentes cursos da área de Gastronomia do Senac. No local, grupos de cinco a oito estudantes por vez, vão colocar em prática ensinamentos dos ofícios de cozinheiro, garçom, confeiteiro, entre outros. Uma formação fundamental para o alcance de futuros empregos.