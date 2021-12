Fortes da Baía revelam beleza

Vale o esforço, o calor, a sede, a fome. Subir os 230 metros de morro e conhecer os fortes do Pico e São Luiz é ter contato com um visual raro, deslumbrante, delirante da Baía de Guanabara. O mesmo visual que atraiu os portugueses em 1567. Grandes estrategistas militares, eles perceberam que lá do alto poderiam flagrar os inimigos à distância, quilômetros antes de entrarem na Baía de Guanabara. Por isso construíram os dois fortes.

Os fortes estão abertos a visitação e deixam os turistas extasiados. Com a vista, com o silêncio que só é cortado pelo canto de pássaros, guincho dos gaviões ou o bater de asas das dezenas de urubus que vivem por lá. A sensação é de que estamos caminhando dentro de um livro de história ou num filme de ficção. Aquela paisagem parece fruto da nossa imaginação, mas é real, visceral.

De acordo com a Neltur – Niterói, Empresa de Lazer e Turismo – o Forte São Luiz teve a sua efetiva construção entre os anos 1769 e 1770, durante o governo de Luiz de Almeida – 2º Marquês do Lavradio. A obra foi concluída em 1775.

Alguns anos mais tarde o seu comando foi extinto e o forte foi incorporado à Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Foi abandonado entre 1831 e 1863, até sua reativação, em decorrência da “Questão Christie” séria crise diplomática entre o Império do Brasil e o Reino Unido entre os anos de 1862 e 1865. Os britânicos queriam que o Brasil abolisse a escravidão, mas a Coroa se negava. Quase houve guerra.

Forte São Luiz mantém vários tipos de canhões dos mais variados calibres utilizados na 2ª Guerra Mundial e trazidos para o Brasil como troféus da guerra. Há, inclusive, baterias dos temidos canhões alemães Krupp. Seguindo a trilha, chega-se ao Forte do Pico que tem 230 metros de altura, onde o visitante pode contemplar o Rio, Niterói, Serra dos Órgãos, tudo o que estiver ao alcance da vista num giro de 360 graus. Recomenda- se que leve binóculos. Para visitar os dois fortes é necessário agendar com o comando do Forte Barão do Rio Branco, telefones (21) 3611-4200 ou 2710-7840. Mais informações com a Neltur, telefone (21) 3611-3800 , horário comercial.

ECOTURISMO OBRIGA CIDADES A PRESERVAR

A preservação do meio ambiente é única possibilidade real de salvar a espécie humana. Parece óbvio, mas não é. Não sei se os fortes São Luiz e do Pico ainda existiriam se não fossem propriedades do Exército, que até hoje conseguiu manter o brutal veneno da especulação imobiliária afastado de suas áreas. Como se sabe, Niterói foi engolida pela ganância do cimento nos anos 1970, quando a cidade foi submetida a fusão do antigo Estado do Rio com a Guanabara, que arrancaram daqui a condição de capital do estado.





Lá do alto, dos fortes, os portugueses avistavam os inimigos (franceses, por exemplo) que eram expulsos. Também lá de cima podemos ver a inominável destruição de boa parte da cidade – Icaraí, Ingá, Santa Rosa – arrasadas pela matança imobiliária que derrubou casas, vilas, mansões, quintais, sereno, orvalho, bom senso.