Forte chuva em Niterói para o trânsito na cidade

A partir das 18 horas nesta quinta (14), véspera do feriado da Semana Santa, choveu forte em Niterói. Não demorou muito, bolsões d’água e pontos de alagamentos surgiram pela cidade.

Na chegada do município, o cruzamento entre a Avenida Jansen de Mello e a Rua Marechal Deodoro virou um rio. Principalmente para quem seguiu para a Rua São Lourenço, que ficou debaixo de muita água.

Confira imagens ao vivo da chuva em Niterói: https://appnittrans.niteroi.rj.gov.br/

No Ingá, a Rua Presidente Pedreira apresentou retenções por causa do grande bolsão d’água que surge entre as intersecções das Ruas Nilo Peçanha e Rua Pereira Nunes.

Em Icaraí, a Rua Gavião Peixoto ficou com trânsito lento ao longo da via, por causa do alagamento a partir do cruzamento com a Rua Mariz e Barros, que encheu bastante. No Jardim Icaraí, a Rua Presidente Backer também encheu.

Cliente do Shopping Plaza Niterói relataram goteiras no estabelecimento. A Rua XV de Novembro também encheu com a forte chuva, acompanhada de rajadas de vento.

Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um aviso de chuvas intensos e rajadas de ventos de 40 a 60 quilômetros. O estado do Rio de Janeiro ficou em Alerta Amarelo.

Em caso de rajadas de vento o Inmet recomenda que não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Foto: O cruzamento entre a Avenida Jansen de Melo e a Rua Marechal Deodoro – Reprodução