Forte chuva atinge Niterói e São Gonçalo

Nas últimas horas uma forte chuva tomou conta da cidade de Niterói e São Gonçalo. Depois de um dia de muito calor, com os termômetros chegando a marcar 33ºC, uma forte chuva começou a cair por volta das 15h30

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói informou as 15h05 que a cidade estava entrando em estágio de ATENÇÃO, devido à aproximação de núcleos de chuva forte para a cidade de Niterói. A previsão de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento se concretizou

Em São Gonçalo, às 15h06 o mesmo comunicado foi emitido pela Defesa Civil informando a possibilidade de chuvas forte na cidade nas próximas horas.

Nas redes sociais moradores dos bairros São Francisco e Icaraí, na zona sul de Niterói, relataram uma intensa chuva e até falta de luz.

Segundo a concessionária de energia Enel, até o momento, não houve nenhum chamado relatando falta de energia nessa região. Mas os relatos na rede social, mostram que os locais estão sem luz.

Relato de Rede Social

Relato de Rede Social

EVENTOS CANCELADOS POR CAUSA DA CHUVA

A escola de Samba Unidos do Viradouro anunciou em sua página que o ensaio deste domingo (12) que seria realizado na Rua Amaral Peixoto, foi cancelado devido a forte chuva que atinge a cidade.

O show ‘Natal da Esperança’ que aconteceria hoje (12) no Horto do Fonseca, também foi cancelado.

Outro evento cancelado foi a apresentação de Beth Bruno e Marcos Nimrichter, que ocorreria hoje (12) no palco do lago do Campo, no Campo de São Bento, às 19h30.