Fortaleza planeja pagar R$ 12, 6 milhões ao Botafogo por Benevenuto

Emprestado pelo Botafogo ao Fortaleza até o fim de 2021, Marcelo Benevenuto ainda tem situação indefinida para a próxima temporada. De acordo com informações, não há passe fixado no contrato, o que significa que não há um valor pré-definido para compra. O Botafogo tem 60% dos direitos econômicos e contrato até 2023 com o atleta, que está valorizado no mercado.

Satisfeito com o desempenho do zagueiro, o Fortaleza tem interesse na permanência do atleta. A continuidade ou não dependerá de negociação com o Botafogo. O clube cearense conta com a ajuda de investidores e já planeja fazer uma proposta ao Botafogo. De acordo com informações, o valor seria de R$ 12,6 milhões (cerca de € 2 milhões), de forma parcelada, por um percentual dos direitos federativos do atleta, ainda não revelado.

A multa rescisória de Benevenuto é de € 15 milhões (cerca de R$ 95 milhões).Ainda segundo informações de pessoas ligadas ao clube cearense, o Fortaleza já tem acerto verbal com Marcelo Benevenuto pela permanência, restando apenas a negociação com o Botafogo.