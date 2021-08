Fortaleza empata com Santos e segue no G4 do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza empatou com o Santos em 1 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza no domingo (15). O jogo foi válido pela 16ª rodada do Brasileiro e deixou o Leão do Pici em 3º lugar na tabela com 31 pontos. Já o Santos é o 9º com 21.

O primeiro gol da noite foi do lateral Lucas Crispim, aos 22 minutos de jogo, para o Fortaleza. O empate veio logo depois. Aos 24, o uruguaio Carlos Sánchez depois de uma falha do goleiro do time cearense. Na segunda etapa, o Fortaleza teve dois gols anulados pelo VAR e um pênalti desperdiçado por Lucas Crispim aos 47 minutos da etapa final, depois de grande defesa do goleiro João Paulo.

Na rodada seguinte, o Fortaleza visitará o Juventude no sábado (21) e o Santos receberá o Inter no domingo (22).