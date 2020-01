Forró retorna com força total em Niterói

A partir desta quarta-feira, às 19h, o grupo de forró Cabras da Pista vai promover o forró no Espaço Convés no Gragoatá, em Niterói, com periodicidade quinzenal. O local existe há 24 anos e viveu grandes momentos como um local de referência na produção artística do ritmo, e agora retorna o projeto para celebrar 18 anos de forró do Convés.

A banda Cabra da Pista é composta pelo trio Bia Gomes (voz e triângulo), Gabriel Bueno (Sanfona e voz) e Vinicius Oliveira (zabumba e voz). A banda de Niterói possui um repertório variado e irreverente que vai desde os clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos passando por Marinês, Trio Nordestino, Trio Juazeiro, Benício Guimarães, Jackson do Pandeiro, Elba Ramalho, Alceu Valença, Tim Maia, até as divertidas misturas de ritmos com o MPB de Djavan e o Ijexá de Carlinhos Brown, que cada músico traz consigo.

A banda Cabras da Pista já participou do Festival de forro Aldeia Roots em novembro 2017, se apresenta com frequência no Ganjah, na Lapa e recentemente participou réveillon de Aldeia Velha 2020.

A entrada custará R$ 10 e o Espaço Convés fica na Rua Coronel Tamarindo, 137 no bairro Gragoatá.