Forró é declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) declarou o forró como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Em reunião do Conselho Consultivo o Iphan decidiu dar o título às matrizes tradicionais do forró após um pedido feito em 2011 pela Associação Cultural Balaio do Nordeste, da Paraíba. Somente após dez anos o pedido foi acolhido em uma votação unânime.

O forró foi considerado ainda como um “supergênero” musical devido à sua abrangência, já que reúne vários ritmos, como o xote, xaxado, baião, quadrilha, arrasta-pé e pé-de-serra.

A partir do pedido formalizado, comunidades de todo o país reuniram documentos e registros audiovisuais para montar um dossiê.

De acordo com a relatora do processo no Iphan, Maria Cecília Londres Fonseca, esse pedido de 2011 foi antecedido por intensa mobilização de diferentes atores.

Maria Cecília destacou também que as pesquisas indicaram que a primeira menção à palavra forró foi localizada em um jornal amazonense de 1914 e tinha ligação aparente com seringueiros cearenses em suas atividades festivas. De acordo com a relatora, a pesquisa identificou que o mais provável é que a palavra forró venha do termo forrobodó. A expressão já era utilizado em dicionários desde o fim do século 19, que atende a sinônimos relacionados a festanças, bem como a bagunças.