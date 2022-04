Fornecimento de energia é normalizado em Niterói

Devido aos fortes ventos e chuvas que atingiram Niterói desde a última quarta-feira (13), até sexta (15), diversos pontos da cidade tiveram instabilidade no fornecimento de energia. No entanto, de acordo com a concessionária Enel, os problemas já foram solucionados.

De acordo com relatos recebidos pela reportagem de A TRIBUNA, bairros da Região Oceânica, como Camboinhas, estiveram entre os mais afetados. Segundo a Enel, a ventania provocou queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica, o que comprometeu o serviço.

“A Enel Distribuição Rio esclarece que a chuva e os fortes ventos registrados nos dias 13, 14 e 15/4 em Niterói causaram a queda de galhos e de árvores sobre a rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia em alguns pontos da cidade. A companhia informa ainda que o fornecimento de energia na região mencionada foi normalizado, ontem, após reparos na rede elétrica”, disse a empresa.