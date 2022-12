Fórmula 1 está e irá continuar fora dos planos da Globo

Por Flávio Ricco, com colaboração de José Carlos Nery –

Muitos ainda insistem em acreditar que a Globo, dia mais, dia menos, vai querer a Fórmula 1 de volta.

Difícil, para não dizer que, nesta altura, é quase impossível.

A competição, nos últimos anos em que esteve lá, ficou muito longe de atender o que dela esperava a sua direção.

Mesmo sem um brasileiro na pista, ou mesmo quando algum ainda competia, a sua entrega sempre foi muito maior em relação à audiência registrada, considerando-se as veiculações obrigatórias.

Por aí se entenda, além das transmissões em si, os espaços em todos os seus telejornais e programas como ”Globo Esporte” e “Esporte Espetacular”.

E isso veio a se acentuar depois da trágica morte de Ayrton Senna e as aposentadorias de Rubens Barrichello e Felipe Massa.

A F1, ao contrário do significado que veio a ter na Bandeirantes, para a Globo deixou de ser interessante e minimamente vantajosa.

Difícil imaginar qualquer alteração nos próximos tempos.

TV Tudo

Cabeça boa

Foto: Divulgação/João Miguel Júnior

Giovanna Antonelli nunca falou nada, mas os seus mais próximos dizem que, depois de “Travessia”, ela poderá ficar muito tempo longe das novelas.

Os seus planos de vida e de trabalhos são outros, completamente diferente.

Cinema

Dira Paes, depois de “Pantanal”, voltou suas atenções para o cinema.

Mas só por enquanto. Em se tratando de novelas, é uma atriz que a Globo não pretende abrir mão tão cedo.

Fôlego

Com José Loreto não tem tempo ruim. Se o projeto é bom, ele embarca…

Mesmo antes de terminar “Pantanal”, a sua escalação para “Vai na Fé” já estava definida.

Muito cedo

A direção da Record tem em estudos algumas possibilidades para este próximo ano, em se tratando dos seus principais horários da sua dramaturgia.

Mas em nada foi batido o martelo ainda. Há uma análise bem cuidadosa em cima de tudo.

Vale a pena

Quem ainda não viu a série “Vale Tudo com Tim Maia”, do Globoplay, entre pessoal da música e mesmo público em geral, não sabe o que está perdendo.

São só três episódios. Uma festa, com direção de Nelson Motta e Renato Terra.

Desde sempre

A cabeça boa do Chay Suede sempre chama atenção daqueles que trabalham com ele. Agora, por exemplo, entre o pessoal do elenco de “Travessia” também. É alguém que sabe lidar bem com a sua carreira, sem deixar nada subir nas alturas.

E sempre foi assim, desde os tempos das novelas da Record.

Olho no lance

Ontem, por aqui se falou em direitos esportivos, da disponibilização das séries C de D do Brasileiro. Mas ainda tem mais muita coisa para entrar em jogo neste começo de ano.

Existem vários campeonatos regionais que até agora não tiveram suas transmissões confirmadas.

Momento

Dezembro, o finalzinho dele, é um período do ano bem complicado para todo e qualquer canal de esportes, especialmente os mais poderosos, pela absoluta falta de eventos.

Não tem o que transmitir e nem mesmo comentar em seus programas. Ainda mais depois de uma Copa do Mundo. Pessoal passa apertado.

Situação diferente

Para os canais de jornalismo, no entanto, mesmo com Natal e Ano Novo, quando quase tudo para ou para totalmente, notícias não faltam, principalmente às vésperas da posse presidencial e chefes de estado.

Momento de montar equipes de governo.

Bate – Rebate

• A Globo não descarta a produção de outros remakes…

• … E isso em paralelo aos trabalhos inéditos…

• … Os novos remakes deverão aparecer nas faixas das 18h e 21h…

• … Um deles, em cima de um grande sucesso de Benedito Ruy Barbosa…

• … Tudo porque o universo rural agrada muito o telespectador.

• Nem é o caso de citar uma só, mas no geral os serviços de streaming deveriam cuidar de uma melhor apresentação das suas sinopses…

• … Um trabalho quase sempre incompleto e, muitas vezes, com informações que não dizem nada…

• … Em se tratando de um serviço pago, uma melhor apresentação também disso, passa a ser absolutamente indispensável.

• Aliás, no embalo do assunto acima, e isso não é de agora, continua muito mal de serviço a tarja de informações das operadoras…

• … A maioria das vezes com dados que não tem nada a ver com o que está acontecendo.

C´est fini

Nesta sexta-feira, dia 23, a Globo exibe o tradicional especial de Roberto Carlos, momento sempre muito aguardado pelos fãs do artista. Além do conhecido desfile de sucessos do Rei, o programa também terá entre os seus destaques as participações de Lucy Alves, Maiara e Maraisa e Raça Negra. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!