Formada por niteroienses, banda Dizcoé celebra 20 anos de estrada

Em 2021 a banda Dizcoé completa 20 anos de sucesso e fará um show no próximo sábado (5) para comemorar a data. Para celebrar as duas décadas em atividade, a banda preparou uma apresentação online mostrando-se plena após um longo período fora dos palcos devido ao momento pandêmico. No formato híbrido, o show será transmitido às 20h com exclusividade pelo canal Gê Amora Dizcoé, no YouTube. Mas também receberá um pequeno público, respeitando os protocolos de prevenção da Covid-19.

Este show contará com a presença dos músicos Rafael Tereso no violão e guitarra, Jefferson Arantes, no baixo, André Fernandes, na bateria eletrônica. A banda está com a expectativa alta para o show de comemoração.

“A expectativa está bem bacana. O show vai ser online e presencial, mas para poucos convidados e respeitando todas os protocolos da Covid-19. Nossa ideia é fazer um show inspirado nos quatro elementos: terra, ar, fogo e água. Vamos harmonizar o repertório, iluminação cenografia com esses quatro elementos para que possamos trazer uma resignificação para nós mesmos. Vai ser algo para que as pessoas saiam dali conectadas”, explica Gê Amora, vocalista da banda.

Criada em 2001, a Dizcoé é uma das bandas mais populares e queridas da cena musical de Niterói. Inicialmente com cinco componentes, e hoje um quarteto, ao longo dos anos, foi contando com a presença de grandes nomes da música de Niterói. Mas o carisma e a voz privilegiada do versátil cantor Gê Amora, nunca saiu da composição.

“O que mais marca a gente é tocar para grandes públicos. Já tocamos no Réveillon da Praia de Icaraí, no Teatro Popular, na abertura do Show do Gilberto Gil, participamos de diversos festivais em Minas e em Niterói. Em um desses festivais a nossa música chegou a ficar empatada em primeiro lugar como a melhor composição, e eu ganhei o melhor intérprete. Ganhamos também três prêmios no Festival da UFF”.

A Dizcoé embala a trilha sonora da vida de muita gente, entre MPB, rap, reggae, rock, nacionais e internacionais, tudo o que consideram o “melhor de todos os tempos”.

Mas porque Dizcoé? A banda é conhecida por fazer música para o público, que vem sendo, ao longo desses 20 anos, chamado a “dizer qual é” a próxima a ser tocada e cantada.

Entre sons e silêncios, a banda viveu momentos inesquecíveis, dentro e fora da sua cidade. Passou por bares, boates, ruas, praias, praças, museus – Museu de Arte Contemporânea (MAC Niterói), Projeto “Rio na Rua”, Museu do Amanhã, na Praça Mauá – RJ. Fez shows de abertura para grandes compositores e artistas – Geraldo Azevedo (Estádio Caio Martins), Gilberto Gil (Teatro Popular Oscar Niemeyer-Niterói-RJ), Nando Reis e Sandra de Sá (Réveillon da Praia de Icaraí-Niterói-RJ). Dividiu o palco com Toni Garrido (Cidade Negra), Cláudio Zoli, Maurício Baia (Baia & Rockboys), Gabriel Moura (Farofa Carioca), Rogê, Luis Carlinhos (Dread Lion), LF Trick (Banda Black Rio), Bidu (Paralamas do Sucesso), que são também influências e têm suas músicas no vastíssimo repertório da Dizcoé.

Trazendo no repertório as mais queridas, mais pedidas, e preferidas do público e dos músicos, repaginadas com arranjos especiais e inspiradas nos quatro elementos da natureza, o show “Dizcoé 20 Anos – Os 4 Elementos e o Éter” promete emocionar o público com uma experiência de reaproximação, mesmo à distância.