Forças de segurança se unem para arrecadar doações para Petrópolis

Batalhões da Polícia Militar e delegacias de Polícia Civil costumam estampar as páginas dos jornais, na maioria das vezes, em casos de ocorrências policiais que se tornam notícias. A tragédia ocorrida em Petrópolis na última semana, que deixou centenas de mortos e desabrigados, tem feito vir a público outro lado das forças de segurança, mais voltado ao social.

Em Niterói, o 12º Batalhão de Polícia Militar e a Operação Segurança Presente estão organizando campanhas para arrecadar doações para aqueles que perderam tudo por conta da enchente. As delegacias das regiões leste fluminense e dos lagos, por meio do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) também estão mobilizando campanhas para enviar mantimentos, roupas e itens de higiene ao município da Região Serrana.

Nessa terça-feira (22), equipes da base de Niterói do Segurança Presente irão a Petrópolis para levar mais doações, que serão recebidas pelo ponto de apoio da Secretaria de Estado de Governo (Segov). De acordo com o major Abrahão Clímaco, coordenador do Segurança Presente na cidade, os cidadãos niteroienses estão entre os que mais colaboraram com as pessoas afetadas pela tragédia.

“A base de Niterói foi uma das que mais recolheram doações. O pessoal de Niterói doou muito. As bases de Icaraí, Centro e da Região Oceânica arrecadaram muitos itens. A população de Niterói teve um engajamento bom. Procuraram as bases da Operação Segurança Presente e fizeram muitas doações. Comerciantes também participaram”, orgulhou-se o major Clímaco.

O tenente-coronel Marcelo Carmo, comandante do 12º BPM, confirmou que na segunda-feira (21) uma equipe do batalhão seguiu em direção a Petrópolis levando doações arrecadadas na unidade. Segundo relatório feito pela unidade, milhares de itens como materiais de primeiros socorros, EPIs para prevenção à covid-19, medicamentos, alimentos e itens de higiene pessoal foram entregues ao ponto de apoio da PM na cidade.

“Foram recebidos água, gêneros alimentícios e roupas e objetos de higiene pessoal. Esse processo contou com a união de policiais militares e voluntários civis que formaram uma linha de produção de separação e montagem de cestas básicas e materiais de higiene pessoal. Hoje [segunda-feira 21] um comboio de policiais seguiu para o ponto de distribuição da cidade. O processo seguirá seu curso nos próximos dias, de acordo com ordem de urgência”, afirmou o comandante do 12º BPM.

As delegacias de Polícia Civil também estão engajadas no apoio às pessoas afetadas pela enchente. Todas as unidades do leste fluminense (onde estão cidades como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá) e também da Região dos Lagos atuaram como ponto de coleta de doações. O delegado Marcello Braga Maia, titular do 4º DPA, confirmou que, terça-feira 22, os itens arrecadados pelas delegacias vinculadas ao departamento serão encaminhados a Petrópolis.

As doações podem ser entregues na sede do 12º BPM, onde também funciona a base Centro do Segurança Presente, na Avenida Jansen de Melo, 843, Centro de Niterói. A sede do 4º DPA, que também está recebendo doações, fica na Rua Desidério de Oliveira, 33, também no Centro, ao lado da Delegacia de Homicídios. Outros pontos de coleta podem ser encontrados no site atribunarj.com.br.

Mais de 200 PMs mobilizados e equipamentos cedidos

Além das doações, a Polícia Militar também havia reforçado o efetivo em Petrópolis. Com reforço de efetivo de unidades operacionais e especiais, 210 policiais militares foram mobilizados para atuar em ações de apoio e patrulhamento na localidade.

Para auxiliar as demais equipes de defesa civil, o Comando de Operações Especiais (COE) disponibilizou 05 veículos pesados que serão empregados em trabalhos de reboque, desobstrução de vias e remoção de barreiras. Já atuam na região 01 retroescavadeira, 01 caminhão prancha, 02 caminhões (um basculante e um convencional) e 01 caminhão munk, além de um carro-comando.

A Subsecretaria de Comando e Controle da SEPM disponibilizou uma antena móvel, um gerador portátil e 20 rádios portáteis com carregadores.

Vítor d’Avila