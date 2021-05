Forças Armadas negaram utilização de leitos da Covid-19 por civis

A CPI da Covid no Senado apontou que as Forças Armadas negaram o uso de leitos de enfermaria e UTIs para pacientes com Covid-19 para civis. Mesmo com vagas disponíveis o documento mostra a proibição desse uso por estados e municípios. O documento teria sido enviado pelo Ministério da Defesa à CPI e assinado pelo ministro Walter Braga Netto.

Os documentos mostram que entre janeiro e abril tinham vagas em hospitais do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas e em Santa Catarina. O Tribunal de Contas da União (TCU) também já tinha interferido na questão, até por pedido para diminuição das filas do Distrito Federal, mas também houve negativa.

O Ministério da Defesa foi questionado sobre o assunto mas ainda não se manifestou sobre o assunto.