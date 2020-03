Forças Armadas fazem desinfecção das estações e das embarcações das Barcas

A fim de prevenir o contágio por Coronavírus em locais de circulação de passageiros, tropas do Comando Militar do Leste realizam a desinfecção de embarcações e estações da CCR Barcas nesta quinta-feira (26). Na ação são empregados militares da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, todos treinados em procedimentos de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica (DBNQR). A medida encontra-se prevista na Portaria do Ministério da Defesa número 1.232 de 18 de março de 2020.

No âmbito operacional, as embarcações com sistema de ar condicionado estão navegando com as portas abertas, ação que ocorre, conforme aprovação da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

Com relação à informação e à prevenção, a Concessionária instalou dispensers com álcool gel a 70% nas estações e informa, por meio de locuções, cartazes e vídeos nos terminais, e de um banner no site da empresa, as ações contra a propagação do vírus. Além disso, os colaboradores foram todos treinados pelo Departamento Médico da empresa.

