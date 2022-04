Foragidos por homicídios em Maricá morrem em confronto

Dois dos criminosos mais procurados da cidade de Maricá morreram, na madrugada deste domingo (3), durante tiroteio com a Polícia Militar. “Jeffinho” e “Tamagochi” eram suspeitos de cometerem roubos e homicídios na região.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel foi acionada com a informação de que a dupla estaria escondida numa casa no Jardim Interlagos. Ao chegarem ao imóvel, os policiais afirmam terem sido recebidos a tiros.

Houve troca de tiros. Durante o confronto, os suspeitos acabaram sendo baleados e morreram no local. A equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada e confirmou a identidade dos acusados.

De acordo com a PM, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. Além disso, os agentes descobriram que “Jeffinho” possuía quatro mandados de prisão e aberto pelos crimes de homicídio e roubo.