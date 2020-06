Foragido preso pela PM no Centro de Niterói

Policiais militares do 12º BPM, que realizavam patrulhamento pelas ruas do Centro de Niterói, prenderam, na noite de segunda-feira (01), durante uma abordagem na Rua Visconde do Rio Branco, próximo à Estação das Barcas, Fabiano Machado Modesto, de 48 anos.

Por causa da atitude suspeita, os policiais realizaram uma checagem junto a 76ª DP (Centro) e a delegacia informou que Fabiano era foragido da Justiça, acusado de crime de roubo. Por isso permaneceu preso na unidade e depois foi transferido para unidade prisional.