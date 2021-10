Foragido por tráfico é preso na Região Oceânica

Um foragido da Justiça foi preso durante ação para levantamento de barricadas, na manhã desta quarta-feira (20), na Comunidade do Arvoral, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. Segundo os policiais militares que coordenaram a ação, o homem estava em atitude suspeita enquanto caminhava pela Avenida José Cortes Júnior.

Agentes do Serviço Reservado (P2) foram mobilizados ao local para ação de monitoramento de eventuais obstruções em vias públicas. Policiais militares da unidade têm feito ações do tipo em outras comunidades de Niterói. Durante buscas na via, eles estranharam a movimentação do suspeito.

Os PMs decidiram fazer a abordagem. A equipe informou que não foi encontrado nenhum material ilícito com o acusado, mas, em consulta ao sistema da PM, ficou comprovado que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O homem recebeu voz de prisão e conduzido á 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.